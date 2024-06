Geely-Marke Lynk & Co stellt erstes Elektroauto vor

Der Lynk & Co Z10 basiert auf der SEA-Plattform (Sustainable Experience Architecture) und ist in einem ähnlichen Segment positioniert wie der VW ID.7. Lynk & Co hat die technischen Daten des Fahrzeugs noch nicht im Detail bekannt gegeben, aber Daten des chinesischen Ministeriums für Industrie und Informationstechnologie (MIIT) haben bereits die meisten Informationen enthüllt. Der Lynk & Co Z10 misst demnach 5.028 mm in der Länge, 1.966 mm in der Breite und, je nach Konfiguration, 1.463 mm oder 1.468 mm in der Höhe. Die große Limousine hat einen Radstand von 3.005 mm.

Laut Lynk & Co verfügt der Z10 über Batterien mit einer Spannung von 800 Volt, die in nur 15 Minuten Ladezeit am Schnelllader eine Reichweite von 573 km ermöglichen und bei voller Aufladung eine Reichweite von über 800 km bieten. Zwei Siliziumkarbid-Motoren sorgen dafür, dass das Auto in nur 3,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigt. Es ist fast sicher, dass es sich bei den vom Unternehmen genannten Reichweiten- und Leistungsangaben um verschiedene strombetriebene Konfigurationen handelt.

Die MIIT-Daten haben drei Antriebsvarianten des Z10 von Lynk & Co offengelegt, die alle mit einem LFP-Batteriepaket ausgestattet sind. Die Basisvariante verfügt über einen 200-kW-Motor von Viridi Energy Mobility Technology (VREMT) und kann eine Höchstgeschwindigkeit von 210 km/h erreichen. Die mittlere Variante erhält einen stärkeren 310-kW-Motor von Quzhou Jidian Electric Vehicle Technology und erreicht eine höhere Höchstgeschwindigkeit von 240 km/h.

Die Top-End-Variante kombiniert den 310-kW-Motor mit einem zweiten, 270-kW-Motor, der ebenfalls von Quzhou Jidian Electric Vehicle Technology stammt. Der zusätzliche Motor ermöglicht eine noch höhere Höchstgeschwindigkeit von 250 km/h, und es ist anzunehmen, dass er auch Allradantrieb mitbringt, nicht zu vergessen die offiziell angegebene Sprintzeit von 3,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Sowohl VREMT als auch Quzhou Jidian Electric Vehicle Technology sind, wie Lynk & Co, Unternehmen des Geely-Konzerns, zu dem auch Volvo gehört.

Der Lynk & Co Z10 hat ein sportliches Äußeres mit geteilten Scheinwerfern, einer schnell abfallenden, an ein Coupé erinnernden Dachlinie, 21-Zoll-Rädern, einem technisch anmutenden Rücklicht über die gesamte Breite und einem ausfahrbaren Spoiler. Eines der wichtigsten Exterieur-Elemente ist die RGB-Beleuchtung an Front und Heck, ein Designmerkmal, das vor allem Gamer und andere junge Kunden ansprechen wird.

Der Lynk & Co Z10 verfügt über einen LiDAR-Sensor für autonome Fahrfunktionen. Ein Vollglasdach durchflutet den Innenraum mit natürlichem Licht und lässt ihn noch geräumiger erscheinen. Ein kompaktes digitales Kombiinstrument, das in das Armaturenbrett integriert ist, ein freistehendes 15,4-Zoll-Touchscreen-Infotainmentsystem, ein Lenkrad mit flachem Boden und elektrisch betätigte Türentriegelungstasten sind einige der wichtigsten Innenausstattungsmerkmale des Autos.

Der Lynk & Co Z10 wird ab Juli in China vorbestellbar sein. Auf dem Heimatmarkt des Unternehmens wird der Preis voraussichtlich zwischen 200.000 und 300.000 Yuan (25.679 und 38.519 Euro) liegen. Über die weltweite Markteinführung des Fahrzeugs ist derzeit noch nichts bekannt – aber die Weltpremiere fand im schwedischen Göteborg statt, was darauf hindeutet, dass der Wagen auch in Europa verkauft werden soll.

