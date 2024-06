Olympia-Eröffnung: Athleten gleiten auf E-Booten über die Seine

Für die Eröffnungszeremonie der Olympischen und Paralympischen Spiele 2024 in Paris werden rund 30 Schiffe mit Elektro- und Hybridantrieben ausgestattet. Wie das Portal Powertrain International schreibt, sind dafür 20 Schiffe umgerüstet und elf weitere neu gebaut worden. Sie sind allesamt Teil einer Flotte von über 150 Schiffen, die für gewerbliche Fahrten in Paris ausgelegt sind.

Die Akteure der Pariser Binnenschifffahrt wollen dem Bericht zufolge die Initiative zur Eröffnungsfeier aufgreifen, um die Antriebswende auf dem Wasser auch nach den Spielen auszuweiten. Vor diesem Hintergrund hat Haropa Port, ein Verbund der Häfen Le Havre, Rouen und Paris, und die große Schiffstouren-Betreibergesellschaft Vedettes de Paris ein Abkommen unterzeichnet. In diesem versieht Haropa Port die Nutzungsrechte an An- und Ablegestandorten mit der Bedingung, die Flotte umzustellen, kreiert im Gegenzug aber auch ein Unterstützungsprogramm, um die mit der Ökologisierung der Flotte verbundenen Investitionen auszugleichen.



