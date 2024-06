Fiat Grande Panda als Einsteiger-Elektroauto / Audi e-tron GT Neuauflage

1 – Audi e-tron GT mit bis zu 609 km Reichweite

Der Audi e-tron GT ist seit seiner Premiere im Jahr 2021 das elektrische und sportliche Topmodell im Produktportfolio der Marke. Nun hat Audi die verbesserte Neuauflage vorgestellt, die Fortschritte bei Reichweite, Performance und beim Laden bietet – analog zum Schwestermodell Porsche Taycan. Denn Audi baut zwar den e-tron GT in Eigenregie in den Böllinger Höfen in Neckarsulm und hat auch die Ausrichtung als sportlichen Gran Turismo selbst gewählt. Die Technik stammt im Kern aber vom Schwesterunternehmen Porsche: Der e-tron GT nutzt die sogenannte J1-Plattform des elektrischen Taycan.

2 – Stellantis plant Jeep für unter 25.000 Dollar

Angesichts des Erstarkens chinesischer Konkurrenten geraten westliche Autohersteller immer mehr unter Druck, günstige Elektroauto-Einsteigermodelle anzubieten. Nun hat Stellantis seinen Plan für einen Jeep für unter 25.000 Dollar konkretisiert. Bei seinem Investorentag zeigte Stellantis auf einer Folie, dass es voraussichtlich im Jahr 2027 eine vollelektrische Version des Jeep Renegade für unter 25.000 Dollar auf den Markt bringen wird. Weitere Details wurden allerdings nicht genannt. Den Renegade gibt es seit 2014 als Verbrenner. Er gilt als Mini-SUV und wird auf einem Band mit dem Mini-SUV Fiat 500X und dem Jeep Compass im italienischen Melfi produziert.

3 – Grande Panda: Fiat zeigt sein Einstiegs-Elektroauto

Mit Fiat hat eine weitere Stellantis-Marke ein neues Model auf der Konzern-Plattform für preiswerte Autos vorgestellt. Diese Basis wird bereits vom Citroën ë-C3 genutzt. Die Italiener beleben für das neue Elektroauto den legendären Modellnamen Panda neu – und lassen sich auch beim Design von der Markenikone leiten. Fiat selbst spricht von einem „ikonischen Design und zukunftsorientierter Technologie“. Der Grande Panda sei ein „völlig neu entwickeltes“ Modell und basiere „auf einer weltweit einsetzbaren Plattform“. Fiat selbst nennt bei den technischen Daten lediglich die Länge von 3 Meter 99. Doch weitere Daten lassen sich vom Citroën ë-C3 ableiten: Die Batterie mit LFP-Zellen von SVOLT kommt auf einen Energiegehalt von 44 Kilowattstunden und ermöglicht im ähnlich großen Citroën eine Reichweite von etwa 320 Kilometer – das dürfte auch im Grande Panda möglich sein.

4 – Rekord im Mai: 40 Prozent Elektroauto-Marktanteil in China

Noch nie war in China der Anteil von E-Autos am Gesamtabsatz so hoch wie im Mai: 4 von 10 aus China stammende Pkw hatten im Vormonat einen Stecker und zählen somit als New Energy Vehicles. Unter diesem Begriff werden in China Elektroautos und Plug-in-Hybride zusammengefasst. Mit insgesamt rund 955.000 neuen Elektroautos und Plug-in-Hybriden nähern sich die Hersteller auch bei den absoluten Zahlen wieder der Million-Marke. Die bisher einzigen Male geknackt hatten Chinas Hersteller diesen Monatswert im November und Dezember 2023. Nach einem mäßigen Jahresauftakt nähert sich das Land nun wieder dieser Elektro-Stärke. Über alle Antriebsarten hinweg kamen im Mai in China 2,42 Millionen Fahrzeuge neu auf die Straße. Gegenüber dem Vorjahres-Mai und dem Vormonat bleibt der Absatz damit fast unverändert.

5 – Olympia-Eröffnung: Athleten gleiten auf E-Booten über die Seine

Die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele soll im Sommer erstmals nicht in einem Stadion stattfinden, sondern mitten auf der Seine in Paris. Dazu werden die Athleten mit rund 30 Booten über den majestätischen Fluss schippern. Das Besondere: Alle fahren mit Elektro- und Hybridantrieben. Die Boote sollen das Startsignal für die weitere Elektrifizierung der Binnenschifffahrt auf der Seine geben. Für die Eröffnungszeremonie der Olympischen und Paralympischen Spiele 2024 in Paris werden also jene rund 30 Schiffe mit Elektro- und Hybridantrieben ausgestattet.