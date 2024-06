Stellantis plant Jeep für unter 25.000 Dollar

Bei seinem Investorentag zeigte Stellantis auf einer Folie, dass es voraussichtlich im Jahr 2027 eine vollelektrische Version des Jeep Renegade (siehe die Verbrenner-Version im Foto) für unter 25.000 Dollar auf den Markt bringen wird. Weitere Details wurden allerdings nicht genannt. Den Renegade gibt es seit 2014 als Verbrenner, er gilt als Mini-SUV und wird auf einem Band mit dem Mini-SUV Fiat 500X und dem Jeep Compass im italienischen Melfi produziert. Aktuell ist der Renegade in Deutschland ab 31.100 Euro erhältlich.

Stellantis-CEO Carlos Tavares hatte vergangenen Monat erstmals öffentlich davon gesprochen, dass er „sehr bald“ in den USA ein vollelektrisches Jeep-Fahrzeug im Wert von 25.000 Dollar anbieten will, um in einer Zeit, in der die Akzeptanz von Elektrofahrzeugen langsamer als erwartet steigt, Mainstream-Kunden besser anzusprechen.

Tavares gab damals nur wenige Details über das kommende Fahrzeug bekannt, sagte aber, dass der Preis in den USA bei etwa 25.000 Dollar liegen werde, um die Preisgestaltung von Stellantis für den Citroen e-C3 nachzuahmen, ein preisgünstiges Modell, das in Europa bei 23.300 Euro beginnt.

„Auf die gleiche Weise, wie wir den Citroen e-C3 für 20.000 Euro auf den Markt gebracht haben, werden Sie sehr bald einen Jeep für 25.000 Dollar sehen“, sagte Tavares im Mai auf einer Investorenkonferenz. „Wir nutzen das gleiche Know-how, weil wir ein globales Unternehmen sind, und das ist völlig fließend in der technischen Welt von Stellantis.“

Stellantis bietet derzeit eine vollelektrische Version seines Jeep Avenger in Europa an, die bei etwa 35.000 Euro beginnt. Das Fahrzeug wird nicht in den USA verkauft, wo sich Jeep bislang auf Plug-in-Hybrid-Elektrofahrzeuge konzentriert hat. Das soll sich aber bald ändern: Das erste vollelektrische Fahrzeug von Jeep in den USA wird voraussichtlich der große Wagoneer S sein, der noch in diesem Jahr auf den Markt kommt. Ein vom Jeep Wrangler inspirierter Geländewagen namens Recon wird ebenfalls noch in diesem Jahr erwartet.

Tavares sagte bei der Konferenz im Mai, dass das Unternehmen davon ausgehe, in den nächsten „maximal drei Jahren“ Kostengleichheit zwischen seinen vollelektrischen Fahrzeugen und den traditionellen Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor zu erreichen, um besser mit der wachsenden „China-Invasion“ erschwinglicher Elektrofahrzeuge konkurrieren zu können.

„Es ist eine sehr herausfordernde Zeit, sehr chaotisch, sehr darwinistisch“, sagte Tavares im Hinblick auf die chinesischen Konkurrenten, die Umstellung auf Elektrofahrzeuge und die mögliche Konsolidierung der Automobilindustrie. „Wir befinden uns in einem Sturm, und dieser Sturm wird noch einige Jahre andauern“.

