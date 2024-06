Sumitomo baut Produktionsstätte für Hochvolt-Kabelbäume in Spanien

Es handelt sich um die erste Produktionsstätte von SEBN in Spanien und weltweit das 23. Werk. Dort sollen rund 350 Mitarbeitende angestellt werden. Das Unternehmen ist in Spanien bereits seit 2001 mit einem Kundendienstzentrum in Pamplona und seit 2012 mit einem Entwicklungszentrum in Martorell vertreten.

„Unsere Investition in diese Produktionsstätte sichert die Position von SEBN als wichtiger Lieferant von Hochspannungs-Kabelbäumen für den Volkswagen-Konzern“, sagt Sven-Uwe Niemann, SEBN-Vorstandsmitglied und Executive Director Supply Chain Management, NAFTA-Region und Business Center. „Der neue Standort wird zudem hochqualifizierte Arbeitsplätze in die Region bringen.“

Der neue Standort von SEBN in Cuenca wird die Hochvolt-Kabelbäume für die urbane Elektroauto-Familie herstellen, die von Seat in Martorell und von Volkswagen in Navarra produziert wird – also den Cupra Raval und VW ID.2. In Elektroautos werden Hochspannungskabel eingesetzt, um den Energie- und Datenbedarf des Fahrzeugs zu decken. So werden beispielsweise für Ladekabel zur Stromversorgung eines Autos Hochspannungskabel verwendet.

In Cuenca will SEBN die benötigte Produktionskapazität schaffen und ein hochautomatisiertes Produktionsverfahren einsetzen, um die Produktqualität und -menge zu maximieren. Das Konzept für die automatisierte Produktion von Hochspannungskabelsystemen wurde von SEBN zusammen mit den Schwesterunternehmen der Sumitomo Electric Group entwickelt. Da die Produktkomplexität im Hochspannungsbereich abnimmt, bietet sich diese für die automatisierte Fertigung besonders an.

Die Entscheidung für das Werk unterstreicht die Strategie von SEBN, geografisch nah bei seinen Kunden zu sein. Sie unterstützt zudem die Bemühungen des Volkswagen-Konzerns und von Seat, Spanien im Rahmen des „Future: Fast Forward“-Projekts weiterhin als ein europäisches Zentrum für Elektromobilität zu entwickeln.

Sumitomo Electric Bordnetze wurde 1986 als Joint Venture von Volkswagen und Siemens unter dem Namen Volkswagen Bordnetze gegründet. 2006 wurde das Unternehmen vom japanischen Sumitomo-Konzern übernommen und im Zuge dessen umbenannt.

sebn.com (Pressemitteilung unten auf der Seite)