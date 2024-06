Dürr, Grob und Manz präsentieren Batterie-Konzeptfabrik

Die Unternehmen Dürr, Grob und Manz schlossen 2022 die bisher erste europäische Kooperation im Bereich der Produktionstechnologie für Lithium-Ionen-Batterien, mit dem Ziel, sich als europäischer Systemanbieter kompletter Batterieproduktionsanlagen zu etablieren. Nun stellen die drei Unternehmen zum ersten Mal gemeinsam auf der in dieser Woche stattfindenden Battery Show Europe in Stuttgart aus. Im Mittelpunkt steht die gemeinsam entwickelte Konzeptfabrik.

Der Hintergrund der Kooperation ist denkbar einfach: Mit der jeweiligen Expertise verfügen die drei Partner über einen Großteil der notwendigen Maschinen- und Anlagentechnik, um die gesamte Prozesskette von der Elektrodenherstellung über die Zellmontage und das Modul bis hin zur Packungsmontage zu liefern. Alleine würde das nur schwer zu stemmen – in Kombination der Fähigkeiten aber schon.

Im Fokus stand von Anfang an eine „überdurchschnittliche Prozesseffizienz der Anlage“, wie es Dürr in der Mitteilung ausdrückt. Um dieses Ziel zu erreichen, spielten sowohl technische als auch digitale Schnittstellen zwischen den Gewerken der drei Partner eine zentrale Rolle. Die Dürr-Tochter iTAC, eine Expertin für die Digitalisierung der Prozesse, bringt dabei ihre MES/MOM-Lösung ein. „Mit dieser können alle Produktionsschritte in Batteriefertigungen end-to-end dargestellt werden. Dazu gehören sowohl die Steuerung und Planung des gesamten Produktionsprozesses als auch die Analyse und Nachverfolgbarkeit. So wird in Summe eine Produktion mit hoher Gesamtanlageneffektivität erreicht und daraus resultierenden niedrigeren Betriebskosten“, teilt das Unternehmen mit. In der Folge könne die Anlage auf einer kleineren Fläche errichtet werden und benötige auch weniger Energie.

Neben der Anlagentechnik bieten die drei Partner ihren Kunden auch das komplette Projektmanagement. „Alles aus einer Hand bedeutet konkret, dass Dürr, Grob und Manz eine reibungslose Durchführung nach bewährten Projektmanagement-Standards bieten. Im Hintergrund verfügen die Unternehmen über ein umfangreiches Lieferantennetzwerk“, heißt es in der Mitteilung. Ein erstes Kundenprojekt, das eine Anlage zur Elektrodenfertigung und zur Montage von Batteriezellen umfasst, befindet sich in der Umsetzung.

durr.com