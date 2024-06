ArcFox enthüllt E-Limousine Alpha S5 / Dongfeng zeigt E-SUV / MAN plant E-Reisebus

1 – Dongfeng führt SUV e Pi 008 in China ein

Dongfeng legt in China ein weiteres Elektro-SUV nach. Das Modell ist mit rein elektrischem Antrieb oder als Hybridfahrzeug mit Range-Extender zu haben. So unterschiedlich die Technik, so einheitlich der Preis: Beide Versionen starten bei umgerechnet knapp 28.000 Euro. Der Vorverkauf des neuen E-SUV läuft bereits seit April, nun nennt Dongfeng die Details zu seinem Stromer – und feiert dessen offizielle Markteinführung. Der Stromer heißt e Pi 008 und ist der zweite Vertreter der entsprechenden Baureihe. Bereits in China gelauncht ist die Limousine e Pi 007. Die Auslieferungen des SUV sollen noch in diesem Monat beginnen. Zur Technik: Der Stromer kombiniert einen 200-kW-Heckmotor mit einer 82 Kilowattstunden großen Batterie.

2 – MAN plant Batterie-Reisebus für 2025

Durch die Innenstädte surren sie schon recht häufig – elektrische Busse. Ganz anders sieht es bislang bei Reisebussen aus: Die Elektrifizierung schreitet dort eher schleppend voran. Doch nun wagt MAN einen Vorstoß und will eine batterie-elektrische Version des Reisebus-Modells Lion’s Coach auf den Markt bringen. Die entsprechende Produktion soll bereits im kommenden Jahr im MAN-Werk in Ankara beginnen. Der elektrische Lion’s Coach soll per CCS-Stecker mit bis zu 375 Kilowatt geladen werden können. Weitere Daten zu Batterie oder Reichweite des elektrischen Reisebusses verrät der Hersteller aber nicht. Zum Vergleich: Das Verbrenner-Modell nutzt je nach Ausstattung einen bis zu 382 Kilowatt starken Dieselmotor und bietet Platz für bis zu 61 Fahrgäste.

3 – ArcFox enthüllt E-Limousine Alpha S5

ArcFox ist eine Elektroauto-Marke des chinesischen Herstellers BAIC. Diese wurde 2016 gegründet und sie zielt auf das mittlere bis gehobene Marktsegment ab. Nun hat ArcFox hat eine weitere Elektro-Limousine namens Alpha S5 für den chinesischen Markt vorgestellt. Und die kann sich sehen lassen! Wie Car News China berichtet, kommt die E-Limousine von ArcFox in drei Antriebsvarianten auf den Markt. Die Preisspanne liegt umgerechnet zwischen 22.700 bis 27.800 Euro. Die beiden höheren Ausstattungen mit dem Namenszusatz bauen dabei auf einer 800-Volt-Plattform auf. Die Einstiegsversion des Alpha S5 ist davon ausgenommen. Sie hat einen 185-kW-Motor und eine 65-Kilowattstunden-Batterie an Bord. Damit sollen 560 Kilometer Reichweite nach chinesischem Testzyklus möglich werden.

4 – Aral plant „Gigahub“ für E-Autos und E-Lkw in Bochum

Aral Pulse will in Bochum-Wattenscheid in unmittelbarer Nähe zur Autobahn A40 einen „Gigahub“ für Elektrofahrzeuge errichten. Dieser soll 15 Ultraschnell-Ladesäulen mit insgesamt 27 Ladepunkten umfassen. Davon sind 24 für Autos und drei für Lkw gedacht. Die Ladesäulen werden eine Leistung von bis zu 400 kW haben. Auf einem Rendering des geplanten Ladeparks sind die Säulen im typischen Alpitronic-Design zu sehen – es dürfte sich also um den Hypercharger 400 handeln. Das Rendering zeigt noch eine weitere Besonderheit: An der Einfahrt zu dem Ladepark steht eine große Säule mit Aral-Pulse-Logo und einer digitalen Anzeige. Letztere meldet „16 freie Ladeplätze“.

5 – Mit dem Mercedes eActros 600 quer durch Norwegen

Es soll nichts Geringeres als „die größte Erprobungsfahrt der Unternehmensgeschichte“ sein: Mercedes-Benz Trucks hat vor dem Marktstart zwei Exemplare seines rein elektrischen Langstrecken-Lkw eActros 600 auf eine europaweite Tour geschickt. Wir von electrive haben die Ingenieure auf einer Etappe begleitet. Kurz zur Tour selbst: In der vergangenen Woche sind in Frankfurt am Main zwei Vorserienexemplare des E-Lkw aufgebrochen – zunächst Richtung Norden bis zum Nordkap. Vom nördlichsten Punkt Europas soll es dann auf dem Landweg zum südlichsten Punkt des Festlands gehen, nach Tarifa in Spanien. Auf dem Rückweg von Spanien nach Frankfurt fahren die beiden Lkw noch einen Schlenker durch die Benelux-Staaten.