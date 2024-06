Voyah bringt im 4. Quartal ein elektrisches SUV heraus

Der Zhiyin der zu Dongfeng Motor gehörenden Premiummarke Voyah fällt etwas kleiner aus als das bereits länger erhältliche E-SUV Voyah Free. Kürzlich hat das chinesische Ministerium für Industrie und Informationstechnologie (MIIT) das Joint-Venture-Werk von Dongfeng und Nissan in Wuhan (Provinz Hubei) als Produktionsstandort für das kommende Elektrofahrzeug genannt. Dieses Werk ist auch für die chinesische Produktion des Nissan Ariya verantwortlich.

Der Voyah Zhiyin ist 4.725 mm lang, 1.900 mm breit und 1.636 mm/1.653 mm hoch. Er hat einen Radstand von 2.900 mm. Das MIIT hat die Produktion von sechs Konfigurationen des kommenden Elektro-SUVs genehmigt. Vier davon sind einmotorige Konfigurationen, zwei mit einem 215-kW-Motor und zwei mit einem 230-kW-Motor, wobei beide Motoren von dem in Wuhan ansässigen Zulieferer Zhixin Technology bezogen werden. Die beiden anderen sind Konfigurationen mit Allradantrieb, die eine Kombination aus zwei 160-kW-Motoren verwenden, die vom gleichen Zulieferer bezogen werden.

Einem Bericht von CarNewsChina zufolge gibt es auch eine 390-kW-Konfiguration mit Allradantrieb. Diesem Bericht zufolge wird eine der 2WD-Konfigurationen mit einem von CATL hergestellten 109-kWh-Lithium-Ionen-Akkupaket ausgestattet sein, das eine CLTC-Reichweite von bis zu 901 km ermöglicht. Dies könnte eine der beiden mittleren 2WD-Konfigurationen mit dem 230-kW-Motor sein.

Der Voyah Zhiyin sieht aus wie ein weiterer moderner Crossover, hat aber in einigen Bereichen ein etwas ausgefallenes Design. An der Front ist er mit geteilten Scheinwerfern ausgestattet, die oben eine geschwungene, horizontal verlaufende Tagfahrlichteinheit und unten eine vertikale Anordnung aus Abblend- und Fernlicht aufweisen.

Die Frontpartie ist größtenteils abgedeckt, nur ein schmaler Bereich an der Oberseite bleibt offen, damit die Luft durchströmen kann. Die von hier einströmende Luft wird zur Motorhaube geleitet, die aus einem gegabelten Abblendbereich mit einer Öffnung besteht. Am unteren Ende der Frontschürze befindet sich ein eigenes Lufteinlassgitter zur Kühlung der Fahrzeugkomponenten.

Bild: MIIT Bild: MIIT Bild: MIIT

An den Seiten hat der Voyah Zhiyin je nach Konfiguration 20-Zoll-Aeroräder mit Vollverkleidung oder normale 20-Zoll-Fünfspeichenräder. Die Türgriffe sind nahtlos in die Türen integriert und sorgen für einen sauberen Look.

Eine fließende Dachlinie verleiht dem Wagen einen sportlichen Stil, aber die Falten an den Türverkleidungen und der Karosserie sind nicht sehr ansprechend. Die erhöhte Dachreling passt nicht zum Charakter dieses Modells. Das Heck wirkt durch den großen Markenschriftzug in Blockschrift, die über die gesamte Breite verlaufende Beleuchtung und die glänzend schwarze Zierleiste am unteren Ende des Stoßfängers etwas protzig.

Interessant: Voyah hat den Zhiyin gemeinsam mit dem Technologieriesen Huawei entwickelt. Zwar ist das Fahrzeug kein „Huawei-Auto“, aber darin kommen wichtige Huawei-Technologien wie die Fahrsoftware Huawei Qiankun und das Betriebssystem HarmonyOS zum Einsatz.

Der Voyah Zhiyin wird in China im 4. Quartal 2024 auf den Markt kommen und in der Basisversion rund 200.000 Yuan (rund 25.600 Euro) kosten. Der Konkurrent für den Tesla Model Y könnte einige Monate nach seiner Markteinführung in ausgewählten europäischen Ländern auf den Markt kommen. Das Unternehmen ist derzeit in mehreren europäischen Ländern wie Norwegen, Dänemark, der Schweiz, Spanien, Italien und Finnland vertreten und plant für das 4. Quartal 2024 seinen Start in Deutschland mit den Modellen Free und Dream.

carnewschina.com