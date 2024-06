Bottrop startet nächste Ladeinfrastruktur-Ausschreibung

Die Stadt Bottrop hält in der Mitteilung fest, dass sie „keine eigenen Ladepunkte errichten oder betreiben“ wird. Das soll wirtschaftlich tätigen Unternehmen überlassen werden – in der ersten Ausbaustufe wurden so 18 Standorte realisiert. Grundlage für den Ausbau ist das Ladeinfrastruktur-Konzept der Stadt, das bis zum Jahr 2025 insgesamt bis zu 76 zusätzliche Standorte mit je zwei Ladepunkten vorsieht. Mit der Umsetzung der noch offenen Ladepunkte aus dem Elektromobilitätskonzept wird Bottrop über mehr als 240 öffentlich zugängliche Ladepunkte verfügen. Es sind zudem neue Schnellladepunkte und auch Schnelllade-Hubs in Planung – aber nicht Teil der aktuellen Ausbaustufe.

In der zweiten Ausbaustufe werden die 39 Standorte in sogenannten Standortbündeln zu je neun bis zehn Standorten zusammengefasst, die sowohl attraktive als auch weniger frequentierte Gebiete umfassen. „Dies soll sicherstellen, dass auch in Randgebieten eine Ladeinfrastruktur entsteht und nicht nur die attraktivsten Standorte gewählt werden“, teilt die Stadt mit. Es handelt sich um AC-Ladepunkte.

Ab Juli 2024 können interessierte Betreiber entsprechende Anträge stellen. „Alle Standorte sind bereits verwaltungsintern vorgeprüft, sodass diese relativ zügig errichtet werden könnten“, erläutert der Technische Beigeordnete Klaus Müller. Geht es nach dem Willen der Verwaltung, soll künftig an den Ladesäulen das kontaktlose Bezahlen und die Zahlung mit jeder Kreditkarte möglich sein. „Leider können wir dies nicht als Bedingung vorschreiben. Betreiber, die diese Zahlungsmöglichkeiten anbieten, erhalten jedoch den Vorzug“, ergänzt Müller.

