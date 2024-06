Dekra startet Bau seines Batterie-Testzentrums

Dabei ist der Projektfortschritt verzögert: Ende 2022 hatte die Dekra angekündigt, das Batterie-Testzentrum bereits Ende 2024 eröffnen zu wollen. Doch davon ist nun keine Rede mehr, vielmehr sieht der Zeitplan nun die Eröffnung für Mitte 2025 vor. Was die Ursache für die Verzögerung von rund sechs Monaten ist, teilt die Dekra nicht mit, freut sich aber nach wie vor auf die Eröffung.

„Fahrzeuge auf Herz und Nieren zu prüfen, bevor sie in Verkehr kommen, ist ein wichtiger Bestandteil von Verkehrssicherheit und Verbraucherschutz“, sagte Guido Kutschera, Vorsitzender der Geschäftsführung von Dekra Automobil. „Für diese Themen steht der Dekra-Standort hier in Klettwitz wie kein zweiter in unserem Unternehmen. Umso passender, dass nun auch das Batterie-Testzentrum als wichtiger Baustein für die Sicherheit der Elektromobilität hier angesiedelt wird.“

In Klettwitz am Lausitzring unterhält die Dekra schon seit längerem ein großes Automobil-Testzentrum – daher ist die Neuansiedlung des Batterie-Testzentrums auch ein Bekenntnis zur Region. „Dekra investiert weiter hier am Standort und schafft weitere qualifizierte Arbeitsplätze. Insgesamt gehen wir mit dem neuen Batterie-Labor hier in Klettwitz auf eine Gesamtzahl von 300 Beschäftigten zu“, sagte Guido Kutschera.

Das Batterie-Testzentrum wird alle Arten von Batterietests unter einem Dach anbieten. Zu mechanischen Untersuchungen, Leistungs- und Umweltprüfungen kommen dabei auch Missbrauchstests, bei denen Batterien Belastungen weit jenseits ihrer regulären Verwendung ausgesetzt werden, teilt die Dekra mit. Entsprechend hoch sind die Sicherheitsstandards in der neuen Einrichtung. Alle Dienstleistungen werden entwicklungsbegleitend ebenso angeboten wie im Rahmen von Homologation, Zertifizierung und Qualitätssicherung bzw. Marktüberwachung. Zielgruppe sind neben den Fahrzeugherstellern und Zulieferern auch Batteriehersteller, Engineering-Dienstleister sowie Behörden.

