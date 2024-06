Polestar 2 erhält kleine Design-Updates und mehr Reichweite

Bis zu 659 Kilometer gemäß WLTP sind es für die Version Long Range Single Motor. Bisher war diese Variante mit 654 Kilometern Normreichweite angegeben, der Zuwachs beim Modelljahr 2025 ist also gering. Der große Sprung mit 103 Kilometern mehr fand wie berichtet zum Modelljahr 2024 statt, als die Single-Motor-Varianten von Front- auf Heckantrieb umgestellt und große Batterie-Updates eingeführt wurden.

In Europa profitiert der Polestar 2 Standard Range Single Motor von einer verbesserten 70-kWh-CATL-Batterie mit erhöhter Reichweite von bis zu 554 Kilometern. Beim Modelljahr 2024 waren es noch 532 Kilometer. Der im Vergleich zum Long Range größere Reichweiten-Zuwachs ist vor allem auf die neue Batterie zurückzuführen: Beim Standard-Range-Modell war bisher eine 69 kWh große Batterie mit Zellen von LGES verbaut, jetzt kommen die Zellen (wie auch bei der Long-Range-Batterie) von CATL.

Die Design-Änderungen des Modelljahrgangs 2025 betreffen nicht die Karosserie an sich, sondern vor allem Details wie den Lack: Für die Mittelklasse-Limousine sind zwei neue Außenfarben verfügbar. Die bisherige Standard-Fabre „Magnesium“ wird durch den Grau-Ton „Vapour“ mit leichtem Metallic-Effekt ersetzt. Die Farbe „Thunder“ wird durch „Storm“ ersetzt, die erstmals beim Polestar 4 zu sehen war. Das Unternehmen beschreibt „Storm“ als „dunkle Aluminiumfarbe“. Zu den weiteren Aktualisierungen des Außendesigns gehören auch ein neues 19-Zoll-Aero-Leichtmetallrad mit Aero-Einsätzen und ein neues 20-Zoll-Pro-Graphit-Leichtmetallrad, das bei Auswahl des Pro Packs erhältlich ist.

Bild: Polestar Bild: Polestar Bild: Polestar

„Pro Pack“ ist auch das Stichwort für eine weitere Änderung: Polestar passt zum Modelljahr 2025 die optionalen Pakete an die Struktur des Polestar 3 und Polestar 4 an. Das Klimapaket umfasst eine Wärmepumpe, beheizte Rücksitze, ein beheiztes Lenkrad und eine Heizung für die Scheibenwaschdüsen. Das Pro-Paket umfasst 20-Zoll-Leichtmetallräder und Details in „Swedish Gold“ an den Sicherheitsgurten und Reifenventilkappen. Das Pilot-Paket, das Plus-Paket und die Performance-Pakete bilden die restliche Paketstruktur.

Das hat zur Folge, dass es zusätzlich zu den neu zugeschnittenen Ausstattungs-Paketen auch mehr Einzeloptionen gibt, was laut der Mitteilung „den Kunden so mehr Freiheit bei der Personalisierung ihres Polestar 2 als je zuvor“ biete. Aber: Features wie das Soundsystem von Harman Kardon (1.000 Euro) oder die LED-Pixel-Scheinwerfer (1.200 Euro) sind nicht mehr Teil der Pakete, sondern müssen gesondert bestellt werden – oder können gesondert geordert werden, wenn man keinen Wert auf die Einzeloptionen legt.

Der neue Polestar 2 wird ab sofort in Europa und Kanada eingeführt, andere Märkte sollen im weiteren Jahresverlauf folgen. In Deutschland ist die Basisversion (Standard Range Single Motor) ab 48.990 Euro im Konfigurator geführt. Die Variante mit großer Batterie und einem Motor im Heck kostet mindestens 52.690 Euro, der Allradler (nur mit großer Batterie) kostet mindestens 56.990 Euro.

polestar.com (Mitteilung), polestar.com (Konfigurator)