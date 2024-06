Sany bringt Elektrobagger in die Niederlande

Der mittelgroße Elektrobagger SY215E wurde für den europäischen Markt entwickelt und zeichnet sich laut Unternehmen durch Kostenersparnis, einfache Bedienung, hervorragende Leistung und hohe Sicherheit aus. Die Niederlande wurden bewusst als erstes Land für eine Markteinführung ausgewählt, weil es sich laut Sany um ein „Pionierland für den Elektromarkt“ handelt.

Der Bagger wurde nun in Zusammenarbeit mit dem lokalen Partner DNL Machine & Equipment in den Niederlanden vorgestellt. Am Auftaktevent nahmen über zehn Zulieferer, rund 250 Kunden sowie einige Journalisten teil. Der Prototyp stieß bei den Kunden auf reges Interesse und es kam laut Sany zu zahlreichen Vorbestellungen.

Der SY215E mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 232 Tonnen hat eine maximale Grabehöhe von 9.600 mm und eine maximale Grabtiefe von 6.255 mm. Er ist mit Raupen von 600 mm, 700 mm, 800 mm und 900 mm erhältlich. Mit einer Batterie-Nennkapazität von 422 kWh ermöglicht der SY215E eine Arbeitszeit von fünf bis sieben Stunden und spart laut Berechnungen von Sany im Vergleich zu herkömmlichen Baggern jährlich etwa 21.560 Euro ein. Eine „Dual-Gun-Hochleistungs-Schnellladung“ soll dafür sorgen, dass der Akku des Baggers in 70 Minuten vollständig geladen werden kann.

Weiterhin soll der SY215E bequem bedienbar sein: „Der große HD-Touchscreen, die intelligente Fehlerselbstdiagnose und Online-Upgrades des Betriebssystems erhöhen den Bedienkomfort“, heißt es in der Mitteilung.

Sany ist freilich nicht der einzige Anbieter elektrischer Bagger: So hat Volvo Construction Equipment, kurz Volvo CE, vor kurzem neue Radlader und Bagger vorgestellt, die rein elektrisch betrieben werden. Auch der japanische Baumaschinenhersteller Komatsu hat im Januar einen neuen Elektrobagger präsentiert.

prnewswire.com