Komatsu bringt Elektrobagger auf den Markt

Der Elektromotor des PC138E-11 hat eine Leistung von 72,5 kW. Durch eine Lithium-Ionen-Batterie mit 225,6 kWh Kapazität und ein Kühlsystem für den Akku und elektrische Komponenten seien mit diesem Kurzheckbagger lange Einsatzzeiten möglich, schreibt Komatsu in seiner Mitteilung. Eine genauere Angabe macht der Hersteller allerdings nicht.

Aber er verweist auf weitere Vorteile. Das Fahrzeug misst 7.970 mm in der Länge, ist 2.490 mm breit und 3.005 mm hoch. Die kompakten Abmessungen der Maschine erlauben laut Komatsu den Einsatz auf vielen verschiedenen Baustellen. Beispielsweise im Städtebau, wenn der Raum begrenzt ist.

Des Weiteren wird natürlich der Baustellenlärm durch den Einsatz von Maschinen ohne Verbrennungsmotor reduziert, was auch die Sicherheit auf der Baustelle erhöht. Denn so könne der Fahrer „während des Betriebs problemlos mit den Mitarbeitern außerhalb der Maschine kommunizieren und so sichere und präzise Arbeit leisten“, schreibt Komatsu. Zudem sei der Vibrationspegel gering und auch die Umgebungsluft überhitzt sich nicht übermäßig, was zu einer komfortableren Arbeitsumgebung führe.

Wie auch andere Maschinen aus dem Hause Komatsu verfügt der PC138E-11 über Smart Construction 3D Machine Guidance. Es handelt sich dabei um ein Anzeigesystem, über das eine 2D- oder eine 3D-Anzeige eingerichtet „und an die Maschinenkonfiguration und Einsatzbedingungen jedes Kunden angepasst“ werden kann.

Komatsu plant, den E-Bagger „an verschiedene Kunden mit unterschiedlichen Einsatzgebieten und unterschiedlicher Energieversorgung in Regionen zu vermieten, wo die zukünftige Entwicklung eines Marktes für elektrifizierte Maschinen zu erwarten ist“. Ziel des Unternehmens ist es, einen Markt für elektrische Baumaschinen aufzubauen und bis 2050 CO2-Neutralität zu erreichen.

komatsu.eu