Renault Trucks verkauft erstmals E-Lkw jenseits von Europa

Konkret hat das chilenische Transportunternehmen Trailer Logistics die Elektro-Lkw gekauft. Sie fahren nun im Auftrag von CCU, einem Brauerei-Unternehmen, das zu Heineken und der Quiñenco-Gruppe gehört. Die Fahrzeuge werden in der Getränkelogistik eingesetzt, legen täglich circa 100 km zurück und fahren verschiedene Lieferstandorte in Santiago und Umgebung an. Ihren Strom beziehen die Fahrzeuge dabei aus Batterien mit einer Gesamtkapazität von 264 kWh.

Die Elektro-Lkw werden über Nacht an eigenen Ladestationen im NPR-Verteilzentrum von CCU in Renca aufgeladen. Die Wartung der Trucks wird in einer zertifizierten Werkstatt des Importeurs Salfa in Santiago durchgeführt. So sollen Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Betriebseffizienz der Fahrzeuge gewährleistet werden.

„Diese erste Lieferung von Elektro-Lkw nach Chile steht für das Engagement von Renault Trucks zur weltweiten Förderung innovativer und nachhaltiger Transportlösungen“, sagt Cyril Barillé, Vizepräsident für die Regionen Afrika, Lateinamerika und Asien bei Renault Trucks. „Die Realisierung dieses Projekts ist das Ergebnis der engen Zusammenarbeit zwischen Trailer Logistics, der Brauerei-Gruppe CCU, dem chilenischen Stromversorger Enel X, Salfa sowie den Teams von Renault Trucks. Für deren Vertrauen und Engagement möchte ich ihnen herzlich danken.“

Renault Trucks produziert in seinen französischen Werken seit 2020 serienmäßig Elektro-Lkw, doch bisher wurden diese nur in Europa ausgeliefert. Zuletzt hatte zum Beispiel der Lebensmittelgroßhändler Transgourmet Deutschland bei Renault Trucks zehn E-Lkw des Typs E-Tech D Wide bestellt. CCU als erster Kunde in Lateinamerika ist für das Unternehmen also ein wichtiger Meilenstein. Die Nutzung dieser drei Elektro-Lkw ermöglicht Trailer Logistics und CCU nun voraussichtlich eine jährliche Reduzierung ihrer CO 2 -Emissionen um 628 Tonnen.

