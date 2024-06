Kias E-Limousine EV4 soll im März 2025 in Produktion gehen

Laut der südkoreanischen „Electronic Times“ wird Kia die Entwicklung der endgültigen Version des EV4 im Februar nächsten Jahres abschließen. Das Unternehmen stellte die kommende Elektro-Limousine im Oktober letzten Jahres mit einer Konzeptstudie vor und testet derzeit getarnte Prototypen des Fahrzeugs in Südkorea und in Übersee. Das Testprogramm wird laut dem Bericht bis Ende des Jahres abgeschlossen sein.

Kia plant, den EV4 im Werk Nr. 2 seiner ersten speziellen EV-Produktionsanlage in Südkorea, dem AutoLand Gwangmyeong, zu fertigen. Das Unternehmen hat sich ein jährliches Produktionsziel von etwa 70.000 Einheiten gesetzt. Das Unternehmen erwägt jedoch, den EV4 auch in Fabriken in Übersee zu bauen, was die Produktion des Modells steigern und seine Verfügbarkeit verbessern würde.

Der Kia EV4 soll die frontgetriebene Version der Electric-Global Modular Platform (E-GMP) mit dem kleinen SUV Kia EV3 teilen. Dem Bericht zufolge könnte er auch ähnliche Spezifikationen haben. Zum Vergleich: Der Kia EV3 verfügt nur über einen Motor mit 150 kW und 283 Nm Drehmoment sowie, je nach gewählter Konfiguration, über einen 58,3 kWh- oder 81,4 kWh-Akkupack.

Offiziell gibt es keine Informationen über die Klassifizierung des Kia EV4 oder seine Abmessungen. Einem früheren Bericht von „Electronic Times“ zufolge wird es sich um eine Kompaktlimousine handeln. Damit soll er den Kunden eine emissionsfreie Alternative zu Autos wie dem Kia K4, Hyundai Elantra, Toyota Corolla, Honda Civic und VW Jetta bieten. Aus demselben Grund dürfte er in Nordamerika und Asien mehr Kunden finden als in Europa.

Der Kia EV4 soll einen einzigartigen Charakter haben, der die Form einer Limousine mit ein paar Designmerkmalen eines Crossovers verbindet. Der Innenraum des kommenden Elektroautos könnte ein minimalistisches Design haben, das ihm zu einem gehobenen Aussehen verhilft und seine Geräumigkeit unterstreicht. Er wird wahrscheinlich ein digitales 12,3-Zoll-Kombiinstrument, einen 5-Zoll-Touchscreen für die Klimasteuerung und einen 12,3-Zoll-Touchscreen für das AVN besitzen, die alle in einem einzigen, freistehenden Panel auf dem Armaturenbrett integriert sind. Zu seinen Premium-Technologien könnten ein 12-Zoll-Head-up-Display, das regenerative Bremssystem i-Pedal 3.0, der Kia Digital Key 2.0, das Vehicle-to-Load (V2L)-Laden und ein AI-Sprachassistent gehören.

Nach dem EV4 plant Kia bis 2026 die Einführung des EV2 und des auf Indien fokussierten Carens EV. Der südkoreanische Automobilhersteller will ab 2027 jährlich 1,15 Millionen EVs verkaufen und diese Zahl bis 2030 auf 1,6 Millionen steigern.

etnews.com (Koreanisch)