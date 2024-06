Geely präsentiert verbesserte LFP-Batterie

Kurz zur Einordnung: Bei Blade-Batterien handelt es sich um LFP-Zellen mit einem besonderen Formfaktor: Die Zellen sind sehr lang, womit sie an die Klinge eines Schwerts erinnern sollen. Und: Bei der Blade-Batterie handelt es sich um eine Cell-to-Pack-Technologie: Die Zellen werden direkt in das Batteriepack verbaut und nicht erst in einzelnen Modulen gruppiert. Damit kann auf Pack-Ebene die Energiedichte erhöht werden.

BYD, SVOLT und auch Geely gehören zu den Unternehmen, die auf Blade-Batterien setzen. Geely Auto nutzt für seine E-Autos zwar hauptsächlich Akkus von Zulieferern und unterhält auch Joint Ventures mit CATL, Farasis Energy und LG Energy Solution, der Konzern entwickelt aber auch selbst Batterien. Und die nun vorgestellte „Aegis Short Blade Battery“ ist das jüngste Ergebnis dieser Arbeit.

Die neue Batterie löst nach Angaben von Geely das für Blade-Batterien mit langen Klingen typische Problem des hohen Innenwiderstands. Sie verwende lange, dünne Kohlenstoff-Nanoröhrchen für die Ionenübertragung und enthalte Additive, um die Durchlässigkeit zu verbessern, was sich in einer besseren Schnellladefähigkeit widerspiegeln soll. Auf diese Weise kommt die Batterie laut offiziellen Angaben von Geely auf eine Energiedichte von 192 Wh/kg, eine durchschnittliche Laderate von 2,45C und eine Lebensdauer von 3.500 Zyklen ohne große Kapazitätseinbußen. Die Ladezeit von 10 auf 80% soll 17 Minuten und 4 Sekunden betragen.

Einen Vergleich liefert der chinesische Konzern gleich mit: Unter Berufung auf Testdaten nennt Geely bei „Blade-Batterien mit der gleichen Kapazität“ eine durchschnittliche Ladezeit von 26 Minuten von 10 auf 80% und eine durchschnittliche Ladegeschwindigkeit von 1,61 C. Unabhängig überprüfbar sind diese Werte allerdings nicht.

Weiter teilt Geely mit, dass die Aegis-Batterie über eine hohe Entladekapazität in kalten Umgebungen und über eine „viel größere Reichweite als Long Blade-Batterien“ verfüge. In Bezug auf die Sicherheit soll sie über ein „hochfestes, thermisch stabiles, hitzebeständiges Diaphragma in Kombination mit einer Sicherheitselektrode “ verfügen.

Zu Fahrzeugen, die die neue Batterie beherbergen sollen, macht Geely in seiner Mitteilung keine Angaben. Chinesische Medien wie CN EV Post schreiben aber, dass sie im E-SUV Galaxy E5 zum Einsatz kommen soll. Das Modell für den chinesischen Markt hatte die Geely-Tochter Galaxy im Mai enthüllt.

global.geely.com, cnevpost.com (Galaxy E5)