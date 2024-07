Luxemburg plant reine E-Busflotte bis 2030

Die Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, kurz CFL, ist ein staatliches Unternehmen, weshalb die Investition von 692 Millionen Euro vom Parlament des Landes genehmigt werden musste. Dieses gab Ende vergangener Woche grünes Licht. Das Geld soll in den Jahren 2025 bis 2034 investiert werden.

Inbegriffen in der Summe ist neben der Anschaffung der Fahrzeuge selbst auch der Aufbau der nötigen Infrastruktur zum Aufladen der Busse, eine jährliche Gehaltserhöhung von 1,50 Prozent für die CFL-Mitarbeiter sowie „eine Gesamterhöhung der Wartungskosten der Elektroflotte im Vergleich zur Dieselflotte um 25 Prozent über zehn Jahre aufgrund der Kosten für den Austausch der Batterien“.

In diesem Jahr stellt die CFL zwölf Elektrobusse in den Dienst (vier 18-Meter-Busse und acht 12-Meter-Busse) und beginnt mit der Einrichtung einer großen Ladestation in der Nähe der CFL-Depots in Bonneweg. Da die oben genannte Investition für den Zeitraum ab nächstem Jahr genehmigt wurde, werden die Mittel für die Ladegeräte und Busse, die in diesem Jahr in Betrieb genommen werden, wahrscheinlich aus einem anderen Topf bezahlt.

