4.200 öffentliche Ladepunkte in Berlin

Die Statistik von Stromnetz Berlin wurde anlässlich der „Hauptstadtkonferenz Elektromobilität“ veröffentlicht, die am 3. Juli im Berliner Rathaus stattfindet. Angemeldet sind rund 700 Teilnehmende in Präsenz und im Livestream. Die Hauptstadtkonferenz Elektromobilität wird von der Berliner Agentur für Elektromobilität eMO seit 2011 einmal pro Jahr im Berliner Rathaus veranstaltet.

„Unser Ziel ist eine zukunftsorientierte und moderne Mobilität in Berlin, die das Mobilitätsbedürfnis einer agilen Stadtgesellschaft mit dem Thema Nachhaltigkeit in Einklang bringt. Dafür fördern wir emissionsarme Mobilitätslösungen und unterstützen die Einführung der dafür notwendigen Technologie“, sagt Berlins Senatorin für Wirtschaft, Energie und Betriebe, Franziska Giffey. „Das stärkt die wirtschaftliche Entwicklung, schafft Arbeitsplätze, verbessert die Umwelt und damit die Lebensqualität in unserer Stadt. Berlin ist hierfür ein hervorragender Standort und hat sich in den vergangenen Jahren zum Knotenpunkt der Elektromobilität entwickelt.“

Giffey und 24 weitere „Mitwirkende aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik“ werden bei der Konferenz „über den Ausbau der Ladeinfrastruktur, Potentiale für E-Lkw und nachhaltige Mobilität in Quartiere“ diskutieren, so eMO in der Ankündigung.

Quelle: Info per E-Mail