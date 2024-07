First Bus nimmt Yutong 169 Elektrobusse ab

First Bus gibt an, die Bestellung beim britischen Yutong-Importeur Pelican Bus and Coach aufgegeben zu haben. Die Elektrobusse sollen innerhalb der nächsten 16 Monate an vier Betriebshöfe ausgeliefert werden, konkret in Taunton, Weston-super-Mare, Basildon und Hengrove. In allen vier Depots werden erstmals strombetriebene Busse beheimatet sein. Die entsprechende Ladeinfrastruktur wird aktuell gebaut.

Bei der bestellten E-Flotte handelt es sich laut First Bus um eine Mischung aus Einzel- und Doppeldeckerbussen von Yutong – konkret geht es um die Modelle E10, E12 und U11DD. Erfahrung mit elektrischen Yutong-Bussen hat der ÖPNV-Betreiber bereits. Exemplare des chinesischen Herstellers sind bereits für First Bus in Aberdeen, Leeds und Cymru im Dienst. Nach Abschluss der Bestellung wird First Bus nach eigenen Angaben mehr als 800 emissionsfreie Fahrzeuge in der Flotte haben und an 16 Betriebshöfen in ganz Großbritannien über eine Ladeinfrastruktur für Elektrobusse verfügen.

Der neue Auftrag an Yutong ist unterdessen Teil einer Investition von 89 Millionen Pfund (rund 105 Millionen Euro), die First Bus in weitere insgesamt 178 emissionsfreie Busse und Infrastruktur in vier seiner Regionen tätigt. Aus dem britischen ZEBRA-Förderprogramm („Zero Emission Bus Regional Area“) stehen dem Unternehmen dabei Zuschüsse in Höhe von 16 Millionen Pfund zur Verfügung.

Andrew Jarvis, Chief Operating Officer von First Bus, äußert: „Wir freuen uns, dass wir unseren Kunden neue, hochmoderne Fahrzeuge zur Verfügung stellen können, die unmittelbar von diesen transformativen Projekten profitieren werden. Wir haben unermüdlich mit unseren Partnern in den Kommunalverwaltungen zusammengearbeitet, um die Projekte so weit voranzutreiben, und freuen uns darauf, diese Fahrzeuge in den kommenden Monaten für unsere Kunden in Betrieb zu nehmen.“

„Wir sind sehr stolz darauf, mit First Bus zusammenzuarbeiten. Unsere Solobusse sind bereits in Wales sowie in Leeds und Aberdeen im Einsatz, und nach der Erprobung unseres Doppeldecks in Sheffield freuen wir uns über diesen bedeutenden Auftrag“, so Ian Downie, Leiter von Yutong UK, Pelican.

news.firstbus.co.uk