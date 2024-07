CATL stellt Nutzfahrzeug-Akkus unter neuer Marke Tianxing vor

Laut CATL werden die Tianxing-Batterien künftig über Kapazitäten von 30 bis 200 kWh verfügen und sich damit für eine breite Palette von Nutzfahrzeugen in verschiedenen Branchen eignen. Zur Technologie ist bekannt, dass CATL in den Batteriepacks auf eine doppelschichtige großflächige Flüssigkeitskühlung und neuartige Isoliermaterialien aus der Luftfahrt setzt. Darüber hinaus enthalten die Batterien wohl Graphit mit einem geringen Lithiumanteil als Anodenmaterial.

CATL überspringt bei den Tianxing-Batterien die Modulebene und verwendet den Cell-to-Pack (CTP)-Ansatz, der eine höhere Energiedichte ermöglicht, das Gewicht reduziert und Kosten spart. Das Unternehmen bietet zunächst zwei solcher Produkte auf dem heimischen Markt an – Tianxing L Superfast Charging Edition und Tianxing L Long Range Edition. Beide elektrischen Batterien sind für leichte Nutzfahrzeuge bestimmt und beinhalten eine Garantie von 8 Jahren/800.000 km.

Die Batterie der Tianxing L Superfast Charging Edition ist eine 140-kWh-Einheit mit einer Energiedichte von 155 Wh/kg. Sie unterstützt das 4C-Laden, was theoretisch bedeutet, dass eine vollständige Aufladung nur 15 Minuten dauert. CATL fügt hinzu, dass diese Batterie 60 % der Ladung in nur zwölf Minuten wiederherstellen kann.

Die Batterie der Tianxing L Long Range Edition hat eine Kapazität von 200 kWh und eine Energiedichte von 200 Wh/kg. Sie rangiert also in der Bandbreite der Tianxing-Akkus ganz oben und eignet sich laut CATL für Transportdienstleister im Mittel- und Langstreckenbereich. Die Reichweite soll 500 Kilometer betragen.

CATL gibt an, dass es die Tianxing L-Batterien bereits in Serie produziert und dass entsprechende Akku-Einheiten bereits in 21 Modellen der folgenden 13 Unternehmen zu finden sind:

Dongfeng Commercial Vehicles

Dongfeng Light Vehicle

SAIC Maxus

SAIC Hongyan

Foton Motor

JAC-Gruppe

Jiangling Motoren

Qingling Motoren

LiuGong Maschinenpark

Yutong-Gruppe

Shaanxi Tongli

DST

Lingshi Auto

Autor: Sagar Parikh