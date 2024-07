Tesla stellt wohl Pläne für Indien-Fabrik zurück

Das berichtet zumindest die Nachrichtenagentur Bloomberg. Elon Musk hatte einen für Ende April geplanten Besuch in Indien verschoben und seither ist der Kontakt offenbar abgebrochen. Dass Musk und auch seine Führungskräfte seitdem keine weiteren Anfragen an die Behörden in Neu-Delhi gestellt haben – was bis April offenbar häufig vorgekommen ist – gehen die offenkundig Regierungs-nahen Informanten davon aus, dass der Kontakt nicht mehr erwünscht sei.

Zudem heißt es in dem Bericht, dass die Tesla-Kontakte der Regierung zu verstehen gegeben hätten, „dass Tesla Kapitalprobleme habe und in naher Zukunft keine neuen Investitionen in Indien plane“. Eine offizielle Stellungnahme seitens Tesla oder der Regierung in Neu-Delhi gibt es bisher nicht.

Der für April geplante Besuch von Elon Musk war ursprünglich als einer der letzten Schritte vor einer Verkündung der neuen Gigafactory gesehen. Wenige Wochen zuvor hatte die indische Regierung die Importzölle für Elektroautos ausländischer Hersteller gesenkt, was auch als Entgegenkommen an Tesla gesehen wurde: Neben dem Modellen aus indischer Produktion hätte Tesla so auch Fahrzeuge aus dem Import in dem Land vertreiben können. Es wurde bereits über konkrete Werke spekuliert, in denen die Fahrzeuge für den Indien-Export gebaut werden könnten. Auch beim Standort der geplanten Fabrik wurden im April bereits vier Bundesstaaten als potenzielle Favoriten genannt.

Tesla konnte im zweiten Quartal zwar die Auslieferungen wieder leicht steigern, die Produktion bleibt aber deutlich unter dem Vorjahr. Dazu kommt, dass das erste, grundlegend neue Tesla-Modell seit einigen Jahren, der Cybertruck, nur schleppend anläuft. Auch bei dem bereits laufenden Werksbau in Mexiko gibt es Verzögerungen. Allgemein kamen zuletzt Gerüchte auf, Elon Musk könnte den Fokus bei Tesla zunehmend hin zu Erneuerbaren Energien und Automatisierung legen – und sich somit ein Stück vom klassischen Elektroauto-Geschäft entfernen.

