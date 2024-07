US-Regierung stellt Entek Milliarden-Darlehen in Aussicht

Nach Angaben des Loan Programs Office (LPO) des Department of Energy (DOE) ist die Darlehenszusage noch an Bedingungen geknüpft. Bestimmte „technische, rechtliche, ökologische und finanzielle Bedingungen“ müssen erfüllt sein, bevor die Mittel ausgezahlt werden können. Die US-Regierungsbehörde geht jedoch nicht näher auf diesen Punkt ein.

Entek will wie berichtet in Terre Haute, Indiana, Separatoren für Lithium-Ionen-Batterien herstellen und nach eigenen Angaben 1,5 Milliarden Dollar in die neue Anlage investieren. Sie soll zwischen 2025 und 2027 in Betrieb genommen werden. „Basierend auf den aktuellen Formfaktoren, die von den Zellherstellern gewählt werden, wird das Projekt etwa 1,9 Millionen mittelgroße Elektroautos oder 1,3 Millionen E-SUV unterstützen“, heißt es in der Mittelung des LPO.

Die Entek-Separatoren sollen demnach in der Lage sein, bei allen existierenden Lithium-Ionen-EV-Batteriechemien genutzt zu werden, „einschließlich NMC, NCA, LMFP und LFP“. Ebenfalls ein wichtiges Kriterium für die Vergabe des Darlehens: Durch das Projekt sollen voraussichtlich 763 Arbeitsplätze im Bau und 635 Arbeitsplätze im Betrieb geschaffen werden. Das LPO weist darauf hin, dass es mit den Kreditnehmern zusammenarbeitet, um „einen starken Plan zum Nutzen der Gemeinschaft (CBP) umzusetzen“. Im Fall von Entek beinhaltet dies das Rekrutieren lokaler Arbeitskräfte, die ihren Arbeitsplatz in anderen Industrien verloren haben. Das Unternehmen hat auch Partnerschaften mit verschiedenen Hochschulen geschlossen.

Das US-Energieministerium unterstreicht, dass die geplante Separatorenproduktion von Entek „die Bemühungen der Biden-Harris-Regierung unterstützt, zuverlässige, umweltverträgliche und saubere Energieversorgungsketten im Inland zu erweitern und zu sichern, die für das Erreichen der ehrgeizigen Klimaziele des Landes entscheidend sind, während gleichzeitig die Abhängigkeit von wirtschaftlichen Konkurrenten wie China verringert wird“. Es wird den Herstellern in den USA helfen, die Anforderungen des Clean Vehicle Credit zu erfüllen – was bedeutet, dass ihre Fahrzeuge für staatliche Anreize in Frage kommen, was sie für Käufer attraktiver macht. Um für die staatliche Förderung qualifiziert zu sein, muss eine gewisse US-Wertschöpfung erreicht werden – vor allem bei den wichtigen Batteriematerialien und -komponenten.

