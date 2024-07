BMW liefert über 100.000 E-Autos im zweiten Quartal aus

Denn von den 190.622 BEV der BMW Group (+24,6 Prozent) entfielen 179.557 Fahrzeuge auf die Marke BMW – und nur etwas über 11.000 E-Autos auf Mini und Rolls-Royce. Damit konnte auf das erste Halbjahr gesehen die Marke BMW mit einem Plus von 34,1 Prozent stärker zulegen als der Konzern.

Und auch vom ersten auf das zweite Quartal ist der BEV-Absatz der BMW-Group gewachsen. Zum Jahresauftakt konnte das Unternehmen 82.689 E-Autos ausliefern, zwischen April und Juni waren es schon 107.933 rein elektrische Fahrzeuge. Nach dem Rekordquartal zum Jahresende 2023 bedeutet das immer noch das zweitbeste Quartalsergebnis bei den Elektroauslieferungen für die BMW Group.

Ebenfalls positiv in der Halbjahresbilanz: Der Anteil elektrischer Fahrzeuge am Gesamtabsatz der BMW Group steigt stetig. Im Q2 waren 17,4 Prozent aller ausgelieferter Fahrzeuge (618.826, -1,3%) rein elektrisch, eine deutliche Steigerung zum Q2 2023 (14,1 Prozent), aber auch zum ersten Quartal 2024 mit 13,9 Prozent. Und auch innerhalb der elektrifizierten Fahrzeuge schlägt das Pendel weiter in Richtung BEV aus: Den 107.933 BEV standen im zweiten Quartal 38.550 Plug-in-Hybride gegenüber – also ein Verhältnis von 74:26 bei BEV zu PHEV.

Ein Elektromodell, dass im zweiten Quartal oder ersten Halbjahr ein herausragend gutes Ergebnis erzielt hat, erwähnt BMW in der Mitteilung nicht. Sonst haben die Münchner gerne den Erfolg einzelner Modelle besonders hervorgehoben. Jetzt heißt es nur noch: „Bei der Marke BMW erfreuen sich neben den vollelektrischen Fahrzeugen auch die Modelle aus dem oberen Premiumsegment wachsender Beliebtheit bei den Kunden.“ Zudem ist die Verfügbarkeit der neuen 5er Baureihe mit dem 5er Touring und eben auch dem vollelektrischen i5 Touring gewachsen, weshalb das Unternehmen – auch mit der weiteren Markteinführung neuer Mini-Modelle – „zuversichtlich“ ins zweite Halbjahr geht.

„In den ersten sechs Monaten des Jahres ist es uns gelungen, mit vollelektrischen Fahrzeugen sowie Modellen aus dem oberen Premiumsegment zweistellig zu wachsen“, sagt Jochen Goller, Mitglied des Vorstands der BMW AG, zuständig für Kunde, Marken und Vertrieb. „In einem herausfordernden Marktumfeld konnte die Marke BMW dank ihres attraktiven Produktportfolios den Absatz im ersten Halbjahr steigern. Hierzu hat insbesondere auch der engagierte Einsatz unserer BMW Group Mitarbeitenden und unser starkes globales Handelsnetz beigetragen.“

Q2 2024 Delta (in %) H1 2024 Delta (in %) BMW Group Automobile 618.826 -1,3 1.213.359 -0,1 BMW Group elektrifiziert 146.483 +8,5 269.065 +9,6 BMW Group BEV 107.933 +22,2 190.622 +24,6 BMW Group PHEV 38.550 -17,5 78.443 -15,3

bmwgroup.com