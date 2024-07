VinFast will US-Fabrik erst 2028 eröffnen

Gerüchte um eine weitere Verschiebung für das Werk hatten bereits Ende Mai die Runde gemacht. Nun bestätigt VinFast im Rahmen der Bekanntgabe seiner Auslieferungszahlen (21.747 E-Autos im ersten Halbjahr 2024): Die geplante US-Fabrik in North Carolina soll erst 2028 die Produktion aufnehmen. Bisher plante das Unternehmen dies offiziell für Ende 2025.

Die Verschiebung wird in der Mitteilung als strategische Entscheidung „im Rahmen des umsichtigen Expansionsplans“ bezeichnet. „Durch diese Entscheidung kann das Unternehmen seine Kapitalallokation optimieren und seine kurzfristigen Ausgaben effektiver verwalten. Es kann mehr Ressourcen auf die Unterstützung kurzfristiger Wachstumsziele und die Stärkung bestehender Geschäftstätigkeiten konzentrieren“, teilt VinFast mit. Das ändere „nichts an VinFasts grundlegender Wachstumsstrategie und den wichtigsten operativen Zielen“.

Im Jahr 2022 hatte VinFast zunächst geplant, Mitte 2024 mit der Produktion von E-Fahrzeugen in den USA zu beginnen, verschob dann aber später den Zeitplan für den Produktionsbeginn auf 2025. Nun also erst 2028. In der Produktionsstätte auf dem Gelände Triangle Innovation Point in Chatham County sollten die größeren Modelle VF 7, VF 8 und VF 9 gebaut werden, aber auch Batterien und Elektrobusse. Die geplante Kapazität des US-Werks wurde bisher mit 150.000 Einheiten im Jahr angegeben. Ob sich an diesen Umfängen bis 2028 etwas ändert, wird nicht erwähnt.

Klar ist aber: VinFast kürzt seine Lieferprognose für 2024 von bisher 100.000 auf rund 80.000 Elektrofahrzeuge. Die 21.747 ausgelieferten E-Fahrzeuge im ersten Halbjahr bedeuten zwar eine Steigerung um 92 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum in 2023. Dennoch muss VinFast im zweiten Halbjahr stolze 58.253 E-Autos ausliefern, um selbst das reduzierte Jahresziel zu schaffen. Das entspricht einer Steigerung des H1-Ergebnisses um 268 Prozent.

