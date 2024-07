Hongkong: H2-Busse sollen 70 Prozent der Citybus-Flotte ausmachen

Bei dem nun in die Flotte aufgenommenen Wasserstoff-Bus handelt es sich um das zwölf Meter lange Modell DD12 von Wisdom Motor, das Platz für 91 Passagiere bietet. Das von Ballard Power gelieferte Brennstoffzellensystem kommt auf eine Leistung von 80 kW. Die H2-Tanks, die innerhalb von zehn Minuten wieder gefüllt sein sollen, stammen von CIMC Hexagon Purus. Die Größe der Tanks wird nicht genannt. Dafür nennt Wisdom eine Reichweite von bis zu 420 Kilometern.

Der erste Wasserstoff-Doppelstockbus soll laut dem ÖPNV-Betreiber seit seiner Einführung im Februar dieses Jahres in der ersten Einsatzphase auf drei Strecken in Kowloon eine konstante Leistung gezeigt haben. Nun geht es in die zweite Phase, um den Elektrobus während der heißen Sommersaison zu testen. In naher Zukunft soll der H2-Bus in den regulären Dauerbetrieb auf Hafen- und Langstrecken überführt werden.

Citybus hat laut eigener Aussage bereits Erfahrungen mit Batterie-elektrischen als auch Wasserstoff-Bussen gesammelt. Bis zum Jahr 2045 soll die Flotte, die derzeit rund 1.700 Busse umfasst, vollständig elektrifiziert sein. Wie Richard Hall, Geschäftsführer von Citybus, mitteilt, soll die Flotte aus 70 Prozent Wasserstoff-Bussen und zu 30 Prozent aus Batterie-elektrischen Bussen bestehen.

