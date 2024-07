GAC bringt den neuen Aion V in China auf den Markt

GAC bietet den brandneuen Aion V in China mit zwei verschiedenen Antrieben mit einem Motor an der Vorderachse an. Die Basisvariante leistet 150 kW und bietet 240 Nm Drehmoment, die Spitzenvariante leistet 165 kW und das gleiche Drehmoment. Das Unternehmen gibt für beide Varianten eine Beschleunigungszeit von 7,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h an.

In der Basisvariante setzt GAC ein 62 kWh-Batteriepaket ein. Diese bieten nach Angaben des Automobilherstellers eine zusätzliche Reichweite von 260 km nach 15 Minuten an der Schnellladestation. Voll aufgeladen hat der EV eine Reichweite von bis zu 520 Kilometern (laut CLTC). Darüber bietet GAC Aion optional ein 75 kWh- oder 90 kWh-Batteriepaket an. Diese bieten eine Reichweite von 650 km bzw. 750 km. Wahrscheinlich beruhen diese Zahlen auf dem CLTC. Die Variante mit Lidar-Sensoren wird allerdings nur mit dem mittleren 75-kWh-Akku angeboten.

Laut CN EV Post wird es zu einem späteren Zeitpunkt auch eine „Batteriewechsel-fähige Variante“ des Aion V der zweiten Generation geben. Allerdings gibt es bisher keine weiteren Details. Das ist nicht verwunderlich, da die Muttergesellschaft GAC erst im Mai einen Vertrag mit Nio unterzeichnet hat, um einen einheitlichen Batteriestandard zu schaffen und gemeinsam entsprechende Fahrzeuge und Batteriewechselstationen zu entwickeln.

Doch zurück zum Fahrzeug selbst: Der brandneue Aion V ist kürzer und schlanker als sein Vorgänger. Letzterer maß 4.650/1.920/1.720 mm und hatte einen Radstand von 2.830 mm. Die zweite Generation kommt auf 4.605/1.854/1.686 mm (Basisvariante) und 4.605/1.876/1.686. Der Radstand beträgt 2.775 mm. Sprich: Auch wenn sich die Breite beim neuen Modell je nach Ausstattung leicht unterscheidet (die Variante mit Lidar ist breiter), ist der Aion V der zweiten Generation bei allen Außenmaßen kleiner geworden.

Bild: GAC Aion Bild: GAC Aion Bild: GAC Aion Bild: GAC Aion Bild: GAC Aion Bild: GAC Aion

Die kantigere Karosserie verleiht ihm einen robusteren und widerstandsfähigeren Charakter als dem Vorgängermodell. Konventionelle, einteilige Scheinwerfer mit H-förmiger Grafik, ein kastenförmigeres Glashaus und vertikale Rückleuchten unterstreichen seinen maskulinen Charakter. Das einzige auffällige Element an der Außenseite, abgesehen von der glatten, vollständig abgedeckten Bugpartie, ist ein hervorstehender LiDAR-Sensor auf dem Dach.

Im Innenraum verfügt der Aion V über ein horizontales Armaturenbrett, ein Zweispeichenlenkrad, ein breites digitales Kombiinstrument, ein 14,6-Zoll-Touchscreen-Infotainmentsystem im Querformat und eine brückenartige Mittelkonsole. Das minimalistische Innenraumlayout dieses Elektroautos ist nicht außergewöhnlich und erinnert an fast alle neuen Elektroautos, die chinesische Autohersteller derzeit auf den Markt bringen, aber es ist dennoch beeindruckend in dieser Preisklasse.

GAC stattet den Aion V mit elektrisch verstellbaren Vordersitzen aus, die über 8-Punkt-Massage-, Memory-, Heiz- und Belüftungsfunktionen verfügen. Außerdem können Fahrer und Beifahrer ihre Sitze per Knopfdruck flachlegen und ein Nickerchen machen, wenn sie sich entspannen wollen. Im Fond können die Passagiere die Rückenlehnen der Sitze für mehr Komfort umklappen. Panorama-Schiebedach, Kühlschrank/Wärmer in der Mittelkonsole, klappbare Ablagetische, 9-Lautsprecher-Audiosystem mit 45-Hz-Subwoofer und DTS 5.1-Surround-Sound, kabelloses Ladegerät für Mobiltelefone usw. sind einige weitere Highlights des EV.

Funktionen wie der navigierte Fahrassistent (NDA), die adaptive Geschwindigkeitsregelung (ACC), ein 360-Grad-Kamerasystem, der Ferneinparkassistent (RPA) und der Einparkassistent (HPA) erleichtern das Fahren und Einparken im Aion V. Was die Sicherheit betrifft, so verfügt das Elektroauto über die üblichen fortschrittlichen Fahrerassistenzsysteme wie den Auffahrwarner (FCW), den Spurhalteassistenten (LDW), den Spurhalteassistenten (LKA), den Spurhalteassistenten (LDP) und den Toter-Winkel-Warner (BSD).

Der Aion V der zweiten Generation wird für 129.800 bis 189.800 Yuan verkauft, was etwa 16.445 bis 24.047 Euro entspricht. Nach Angaben von Car News China erhielt GAC Aion innerhalb von einer Stunde und 20 Minuten nach der Markteinführung mehr als 100.000 Bestellungen für das Elektro-SUV.

Nach dem Heimatmarkt plant GAC, den Aion V auch in Thailand auf den Markt zu bringen. Das Unternehmen plant, das Elektrofahrzeug in seinem neuen Werk im Bezirk Pluak Daeng (Provinz Rayong) vor Ort zu montieren.

aion.com.cn (auf Chinesisch), aion.com.cn (technische Daten; auf Chinesisch), cnevpost.com, carnewschina.com

Dieser Artikel von Sagar Parikh ist zuerst auf unserer englischsprachigen Seite electrive.com erschienen.