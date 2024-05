GAC wird Nio-Partner beim Batterietausch

Gemäß der frisch unterzeichneten Vereinbarung wollen Nio und GAC zusammenarbeiten, um unter anderem einen einheitlichen Batteriestandard zu schaffen und gemeinsam entsprechende Fahrzeuge und Batteriewechselstationen zu entwickeln. Wichtig sind den Partnern dabei Themen wie die Kompatibilität und Normung. So werde man „die Öffnung und Verbindung von Batteriewechsel-Netzwerken erleichtern, die mit einem einheitlichen Betriebs- und Managementsystem arbeiten, und ein größeres, standardisiertes und einheitliches Strominfrastrukturnetz aufbauen, um Größenvorteile zu erzielen“, wie es in einer begleitenden Mitteilung heißt.

Ähnliche Kooperationen hatte Nio zuvor bereits mit Geely, Changan, JAC und Chery sowie Lotus geschlossen. Bisher sind aber keine Fahrzeuge anderer Hersteller auf dem Markt, die die Nio-Technologie nutzen. Mit Blick auf ihre eigenen Ladesäulen wollen Nio und GAC übrigens bereits bis Ende dieses Monats „eine dynamische Dateninterkonnektivität realisieren“, sodass die jeweiligen Kunden eines Unternehmens auch die Geräte des anderen Herstellers über die eigene App finden, starten und den Ladevorgang bezahlen können.

Nio-CEO William Li attestiert GAC, dass die Gruppe als Pionier in der E-Auto-Industrie über eine große Nutzerbasis und reiche Erfahrung im Aufbau und Betrieb von Lade- und Tauschinfrastrukturen verfüge. „Die Zusammenarbeit wird die jeweiligen Stärken der beiden Unternehmen in den Bereichen Technologie und Betrieb verstärken und die Vereinheitlichung der Batteriestandards sowie der Betriebs- und Managementsysteme vorantreiben, um das Tauschen zu einer einfacheren Lösung zu machen und den Nutzern eine ebenso problemlose Erfahrung wie das Tanken zu bieten.“

Feng Xingya, Präsident der GAC Group, kommentiert: „Mit der wachsenden NEV-Population wird das Batterie-Swapping in Zukunft unbegrenzte Marktchancen eröffnen, insbesondere in Städten. Denn für viele Nutzer, die keinen eigenen Parkplatz haben, ist dies eine echte Problemlösung. Ich freue mich, dass Nio und GAC in diesem Bereich zusammenarbeiten können. Die strategische Kooperationsvereinbarung, die wir heute unterzeichnet haben, ist auch eine Grundlage und Richtschnur für unsere künftige Zusammenarbeit. Wir hoffen, dass wir auf dieser Grundlage mehr Batteriewechselstationen bauen können, die unseren GAC Aion-Nutzern ein besseres Wechselerlebnis bieten.“

nio.com