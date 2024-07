Toyota baut wohl Batteriefabrik in Japan

Einem Nikkei-Bericht zufolge plant Toyota den Kauf eines Grundstücks in einem Industriegebiet auf der Insel Kyushu in der Präfektur Fukuoka. In der japanischen Version des Berichts wird der Shin-Matsuyama Seaside Industrial Park in der Hafenstadt Kanda als genauer Standort für das geplante Werk für Elektroauto-Batterien genannt.

Der Industriepark ist nur 40 Kilometer vom Miyata-Autowerk in der Stadt Miyawaka (ebenfalls Fukuoka) entfernt, wo Toyota derzeit die Modelle Lexus UX, Lexus NX, Lexus RX und Lexus ES herstellt. Das Unternehmen kann in diesem Werk jährlich 430.000 Fahrzeuge herstellen und exportiert 90 Prozent des Volumens. In Zukunft könnten in diesem Werk auch Elektroautos hergestellt werden, die mit den Batterien aus der geplanten Produktionsanlage in der Stadt Kanda betrieben werden.

Toyota wird laut Nikkei in Kürze über den genauen Zeitplan für den Bau und andere Details seiner künftigen Batterieanlage für Elektrofahrzeuge entscheiden. Das japanische Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie könnte dem Unternehmen im Rahmen des Gesetzes zur Förderung der wirtschaftlichen Sicherheit einen Zuschuss für diese Fabrik gewähren.

Toyota hat das Ziel, bis 2030 jährlich 3,5 Millionen Elektrofahrzeuge zu verkaufen. Dabei soll Lexus eine zentrale Rolle in der EV-Strategie spielen. Dazu passt auch, dass Toyota derzeit mit den chinesischen Behörden über den Bau eines Lexus-Werks für Elektroautos in Shanghai verhandelt.

Primearth EV Energy wurde (damals noch unter anderem Namen) 1996 als Joint Venture von Toyota und Panasonic gegründet, seit 2010 hält Toyota 80,5 Prozent der Anteile. Im März erwarb Toyota den 19,5-Prozent-Anteil von Panasonic und wandelte es in eine hundertprozentige Tochtergesellschaft um. Das Unternehmen plant, seinen Namen am 1. Oktober in Toyota Battery zu ändern. Erst vor einem Monat hat es das neue Markenlogo vorgestellt.

Kyushu, das auch als Japans Silicon Valley bezeichnet wird, beherbergt viele Automobil- und Halbleiterfabriken und ist ein wesentlicher Bestandteil von Toyotas EV-Lieferkette. Anfang dieses Jahres eröffnete das taiwanesische Unternehmen TSMC, der größte Chiphersteller der Welt, eine Fabrik in Kikuyo, einer Stadt in der Präfektur Kumamoto auf der Insel. Toyota hat in die neue Chipfabrik investiert.

asia.nikkei.com (Paywall), nikkei.com (Paywall, auf Japanisch)

Dieser Artikel von Sagar Parikh ist zuerst auf unserer englischsprachigen Seite electrive.com erschienen.