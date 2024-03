Toyota geht Komplettübernahme von Batterie-Tochter Primearth EV Energy an

Bisher wird das Joint Venture Primearth EV Energy (PEVE) zu 80,5 Prozent von Toyota gehalten, während Panasonic die restlichen 19,5 Prozent besitzt. Mit der für Ende März geplanten kompletten Übernahme durch Toyota wird PEVE nach Angaben des japanischen Autobauers auch seinen Produktionsfokus weiten: Neben Akkus für Vollhybride sollen dann auch Energiespeicher für Plug-in-Hybride und Batterie-elektrische Autos vom Band laufen.

Als Grund für die gänzliche Übernahme gibt Toyota an, seine Fähigkeiten in der Massenproduktion von Autobatterien stärken zu wollen. Durch das erweiterte Spektrum an Batterien will das Unternehmen zudem „flexibel auf die wachsende Nachfrage nach Batterien reagieren und gleichzeitig dafür sorgen, die Wettbewerbsfähigkeit der Massenproduktion weiter zu steigern“.

Gegründet wurde PEVE 1996 als Joint Venture von Toyota und Panasonic HD unter dem Namen Panasonic EV Energy, wobei Panasonic anfangs noch mit 60 Prozent Mehrheitseigner war. 2005 folgte eine Kapitalerhöhung, durch die sich die Besitzverhältnisse umkehrten (Toyota: 60%). 2010 kam es dann zur Umbenennung in den aktuellen Namen Primearth EV Energy und durch eine nochmalige Kapitalaufstockung zu den aktuellen Anteilsverteilung 80,5% zu 19,5%. Aktuell beschäftigt das Unternehmen rund 4.700 Mitarbeiter. Anlässlich der bevorstehenden Komplettübernahme überdenke Toyota übrigens nochmals den Namen des Unternehmens, heißt es.

Toyota hält darüber hinaus noch Anteile an zwei weiteren Batterieherstellern: an der Toyota Industries Corporation und an Prime Planet Energy & Solutions. Letztgenanntes Unternehmen ist ebenfalls ein Joint Venture zwischen Toyota und Panasonic (51% zu 49%) und produziert bereits Batterien für HEVs, PHEVs und BEVs in Serie.

