Vorerst keine E-Autos für die Polizei im Saarland

Wie das saarländische Innenministerium auf Anfrage des SR mitteilte, gab es Anfang des Jahres auf eine entsprechende Ausschreibung nur einen Anbieter, der sich gemeldet hatte. „Dem sei aber abgesagt worden, da das Angebot zu teuer war“, schreibt der Saarländische Rundfunk.

Um welchen Anbieter es dabei ging und wie hoch die Kosten gewesen wären, geht aus dem Artikel nicht hervor. Allerdings arbeitet das Innenministerium an einer neuen Ausschreibung, mit Ergebnissen wird gegen Ende des Jahres gerechnet. Inwiefern die Kriterien der Ausschreibung angepasst werden sollen, ist nicht bekannt.

In Bayern werden seit dem vergangenen Sommer 20 Batterie-elektrische Fahrzeuge in voller Polizei-Ausstattung erprobt, etwa Audi Q4 e-tron und BMW iX1. In Baden-Württemberg sind laut einem SWR-Bericht bereits 57 reine Elektroautos und 43 Plug-in-Hybride im Polizeidienst unterwegs.

