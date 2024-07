Lucid will Anodenmaterial von Graphite One beziehen

Die Liefervereinbarung ist nicht bindend und sieht 5.000 Tonnen pro Jahr vor, sobald Graphite One die Produktion von synthetischem Graphit aufnimmt. Die anfängliche Laufzeit beträgt 5 Jahre, vorbehaltlich einer früheren Beendigung. Die Verkäufe beruhen auf einer vereinbarten Preisformel, die sich an den künftigen Marktpreisen orientiert und den von beiden Parteien akzeptierten Basispreisen entspricht.

„Wir sind entschlossen, den Übergang zu nachhaltigen Fahrzeugen zu beschleunigen, und die Entwicklung einer robusten inländischen Lieferkette stellt sicher, dass die Vereinigten Staaten und Lucid in diesem globalen Rennen die Technologieführerschaft behalten“, sagte Peter Rawlinson, CEO und CTO bei Lucid. „Durch die Zusammenarbeit mit Partnern wie Graphite One haben wir Zugang zu wichtigen Rohstoffen aus den USA, die unsere preisgekrönten Fahrzeuge antreiben, die mit Stolz in Arizona hergestellt werden.“

Da die Vereinigten Staaten bei synthetischem und natürlichem Graphit derzeit zu 100 Prozent von Importen abhängig sind, entwickelt Graphite One eine vollständige Graphit-Lieferkettenlösung mit Sitz in den USA, die auf der Graphite-Creek-Lagerstätte basiert, die vom US Geological Survey als die größte Graphitlagerstätte in den USA „und eine der größten der Welt“ bezeichnet wird. Der Plan für das Graphite One-Projekt umfasst den Bau einer Produktionsanlage für fortschrittliche Graphitmaterialien und Batterieanoden in Warren, Ohio. Ebenfalls geplant ist eine Recyclinganlage zur Rückgewinnung von Graphit und anderen Batteriematerialien, die ebenfalls am Standort Ohio angesiedelt werden soll.

„Dies ist ein historischer Moment für Graphite One, Lucid und Nordamerika: die erste Liefervereinbarung für synthetischen Graphit zwischen einem US-Graphitentwickler und einem US-EV-Unternehmen“, sagte Anthony Huston, Präsident und CEO von Graphite One. „Wir freuen uns darauf, die Entwicklung unserer 100-prozentigen US-amerikanischen Lieferkette weiter voranzutreiben.“

Die Liefervereinbarung folgt auf die Auswahl eines Standorts für die geplante Anlage durch Graphite One im März dieses Jahres. Der Standort, eine Industriebrache in Warren, die früher von der US-Regierung für die Lagerung von kritischen Mineralien aus dem National Defense Stockpile genutzt wurde, liegt im Herzen von Ohios Automobilindustrie. Die bestehenden Stromleitungen des Standorts reichen für die von Graphite One in Phase 1 angestrebte Produktion von 25.000 Tonnen pro Jahr batteriefähigem Anodenmaterial aus, und es steht Land für Folgephasen zur Verfügung, um die Produktion auf 100.000 Tonnen pro Jahr zu steigern.

Mit seinem vertikal integrierten Ansatz von der Mine bis zur Materialherstellung beabsichtigt Graphite One, hochwertiges Anodenmaterial für den Markt der Lithium-Ionen-Elektrofahrzeugbatterien und Energiespeichersysteme zu produzieren.

