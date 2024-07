Smartphone-Hersteller Meizu will noch dieses Jahr eigenes Elektroauto herausbringen

Auf der Messe ChinaJoy 2024 sagte Liao Qinghong, COO von Meizu, dass Meizu Automobile noch in diesem Jahr an den Start gehen wird. In seiner Funktionsweise würden die Fahrzeuge sich von denen der herkömmlichen Autohersteller unterscheiden.

Damit folgt Meizu seinen Rivalen Xiaomi, dessen SU7 seit Frühjahr auf dem Markt ist, und Huawei, das im Rahmen seines HIMA-Projekts Joint Ventures mit mehreren Autoherstellern eingegangen ist. Da Meizu sowieso mehrheitlich zum Autokonzern Geely (Volvo, Polestar, Zeekr, Lynk & Co) gehört, ist für das Unternehmen keine externe Partnerschaft nötig. Vielmehr kann Meizu für sein Elektroauto auf die Geely-Plattform SEA (Sustainable Experience Architecture) zurückgreifen und auch dessen Produktionsstätten für den Bau des Autos nutzen.

Das erste Auto von Meizu wird DreamCar MX heißen und soll noch in diesem Jahr vorgestellt werden. Es wird von Geely produziert und CarNewsChina nimmt an, dass das Design bereits fertiggestellt ist. Es dürfte über Meizu FlyMe verfügen, eine intelligente Verknüpfung vom Fahrzeug- mit dem Smartphone-Betriebssystem. Im Ankündigungsbild für das DreamCar MX kann man zudem eine gewisse Ähnlichkeit zum Lynk & Co Z10 erkennen, einer edlen Elektro-Limousine der Schwestermarke aus dem Geely-Verbund.

Im Januar dieses Jahres hatte Meizu bereits die DreamCar-MX-Community gegründet, eine interaktive Kommunikationsplattform für Meizu-Fans. Sie ermöglicht es ihnen, Ideen und Erwartungen auszutauschen und sich am Design- und Entwicklungsprozess des Fahrzeugs zu beteiligen. Dies soll dem Unternehmen helfen, die Bedürfnisse der Nutzer zu erfüllen und mehr Lifestyle-Szenarien zu schaffen.

