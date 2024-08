Zustellung per E-Lastenrad: Amazon weiht Innenstadt-Hub in Berlin ein

Amazon gibt an, dass seine Lieferpartner dank des neuen Hubs von nun an jährlich voraussichtlich mehr als 1,5 Millionen Pakete mit den E-Bikes ausliefern werden. Das Liefergebiet umfasst mit Spandau, Reinickendorf und Pankow einige der bevölkerungsreichsten Bezirke Berlins. Die Initiative sei Teil einer 400-Millionen-Euro-Investition zur Elektrifizierung und Dekarbonisierung des deutschen Transportnetzwerks von Amazon, teilt der Konzern mit.

Konkret ist das Mikromobilitäts-Zentrum im APCOA-Parkhaus des Alexa-Einkaufszentrums untergebracht. Solche Hubs nutzt Amazon bereits in weiteren dicht besiedelten Innenstädten, um von dort die Zustellung per Lasten-Pedelec oder zu Fuß zu gewährleisten. Amazon spricht von inzwischen 50 Mikromobilitäts-Zentren in gut 40 europäischen Städten – allein im Jahr 2023 soll sich die Anzahl verdoppelt haben.

In Deutschland bieten Amazon und seine Lieferpartner in sechs Städten Lieferungen per elektrischem Lastenfahrrad an: In München, Freiburg, Koblenz, Aachen, Essen und Berlin. Neben dem neuen Hub nahe des Alexanderplatzes liefern Amazons Partnerbetriebe teils auch Pakete vom Amazon-Verteilzentrum in Tegel per E-Lastenrad aus – und zwar nach Reinickendorf. In Düsseldorf werden Pakete auch per Handwagen zugestellt.

„Die Lieferungen per Elektro-Lastenfahrrad in Berlin auszubauen, ist ein großer und wichtiger Schritt für uns. Wir stellen so nicht nur eine pünktliche Lieferung für unsere Kundinnen und Kunden sicher, sondern verringern auch das Verkehrsaufkommen in der Berliner Innenstadt“, sagt Rocco Bräuniger, Country Manager von Amazon in Deutschland. „Die Reduzierung unserer lieferbezogenen Emissionen spielt eine wichtige Rolle auf unserem Weg, bis 2040 CO2-neutral zu sein.“ Im Jahr 2023 seien in Deutschland bereits mehr als 50 Millionen Pakete mit elektrischen Fahrzeugen wie Elektrotransportern und elektrischen Lastenfahrrädern ausgeliefert worden.

Im Lieferwagen-Bereich sind in Deutschland nach Angaben von Amazon inzwischen 1.200 elektrisch betriebene Transporter unterwegs. Seit 2023 kommen dabei auch gut 300 E-Lieferwagen des US-Startups Rivian im Raum München, Berlin und Düsseldorf zum Einsatz. Amazon gibt an, außerdem in „Tausende von Ladestationen“ in seinen deutschen Standorten investiert zu haben.

Auch in den USA geht es voran: Diese Woche meldete Amazon, in den Vereinigten Staaten inzwischen mehr als 15.000 E-Transporter von Rivian zu nutzen, von denen der Versandriese vor knapp fünf Jahren 100.000 Exemplare bestellt hatte.

press.aboutamazon.com