Amazon nimmt Mercedes 5.000 Elektro-Lieferwagen ab

Die Auslieferung der knapp 5.000 Einheiten wird laut Mercedes-Benz Vans „in den kommenden Monaten“ beginnen. Zu etwa Dreiviertel hat Amazon eSprinter bestellt, zu rund einem Viertel eVito Kastenwagen. Als Zielmarkt sticht Deutschland hervor: Mehr als die Hälfte der Bestellung (gut 2.500 Einheiten) sollen in die Bundesrepublik geliefert werden. Um welche weiteren vier europäischen Länder es sich konkret handelt, präzisiert Mercedes nicht.

Der Hersteller betont stattdessen, dass es für beide Seiten der bislang größte gemeinsame Deal im Bereich von Elektro-Fahrzeugen sei. 2020 hatte Amazon schon einmal 1.800 eVito und eSprinter in Betrieb genommen. Zudem hat Amazon bei Mercedes-Benz Trucks Anfang dieses Jahres eine Bestellung über mehr als 200 neue Elektro-Lkw des Modells eActros 600 aufgegeben.

Die nun für Amazons Lieferpartner bestellten eVito werden im spanischen Mercedes-Benz Werk in Vitoria gebaut, die eSprinter in Düsseldorf. Der eVito Kastenwagen ist vor allem für städtische Umgebungen konzipiert und in zwei Motorisierungen (150 oder 85 kW) und zwei Batterieoptionen (90 oder 60 kWh) erhältlich. Auf welche Konfiguration Amazon setzt, bleibt allerdings offen. Der eSprinter ist seinerseits in zwei Längen sowie mit drei Batterieoptionen verfügbar. Er kommt auf ein Ladevolumen von bis zu 14 Kubikmeter und ein zulässiges Gesamtgewicht von bis zu 4,25 Tonnen. Für die Amazon-Exemplare erhalten die eSprinter „im Innenraum […] maßgefertigte Regale für die Paketorganisation und eine Trennwand mit Schiebetür zum Fahrerraum“, heißt es. Bei beiden Baureihen ist zudem das MBUX-Multimediasystem von Mercedes integriert.

„Ich freue mich, dass wir unsere langjährige, partnerschaftliche Beziehung mit Amazon weiter intensivieren und gemeinsam an der vollelektrischen Zukunft des Transports arbeiten“, sagt Sagree Sardien, Leiterin Vertrieb & Marketing Mercedes‑Benz Vans. „Die Kurier-, Express- und Paketdienstbranche zeigt sich erneut als wichtiger Treiber der Elektromobilität. Unser eVito und der eSprinter sind hinsichtlich ihrer Effizienz und Reichweite hervorragend für die Anforderungen unserer gewerblichen Kunden geeignet.“



„Diese Lieferung von 5.000 elektrischen Lieferfahrzeugen unterstreicht unser Engagement für die Reduzierung der CO2-Emissionen in unseren Betrieben. Von Elektrofahrrädern über Transporter bis hin zu Lastwagen und Infrastruktur sind wir auf dem besten Weg, unser Verkehrsnetz zu transformieren. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Mercedes-Benz, um eine noch schnellere Elektrifizierung und Dekarbonisierung in ganz Europa zu ermöglichen“, ergänzt Neil Emery, Director für Global Fleet & Product bei Amazon. Er geht davon aus, dass mit den neuen Fahrzeugen mehr als 200 Millionen Pakete pro Jahr zugestellt werden können.

media.mercedes-benz.com