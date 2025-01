Mega-Deal: Amazon ordert gut 200 Mercedes-Benz eActros 600

Wie Amazon mitteilt, sollen mehr als 140 der neuen eActros 600 in Großbritannien und gut 50 in Deutschland eingesetzt werden – und zwar zusätzlich zu den 38 Elektro-Lkw, die Stand Ende 2024 bereits für Amazon auf europäischen Straßen unterwegs sind. Die gut 200 strombetriebenen Langstrecken-Trucks aus der erst im November gestarteten Wörther Produktion sollen laut Mercedes-Benz Trucks ab diesem Jahr ausgeliefert werden und für Amazon zukünftig „auf der mittleren Meile“ fahren, damit gemeint ist der Transport von Waren zwischen Logistikzentren und städtischen Gebieten.



Dem nun ausgelösten Großauftrag ging der Praxistest eines seriennahen Prototyps des eActros 600 in einem der Amazon-Logistikzentren in Deutschland voraus. Vereinbart hatten beide Seiten diesen Testlauf bereits 2022. Auch bei anderen Logistikern ist die Probephase in einen Auftrag gemündet, etwa bei Contargo und weiteren deutschen Kunden. In seinen Bestellbüchern führte Mercedes-Benz Trucks Stand Dezember rund 2.000 feste Order und eine vierstellige Anzahl von Abnahme-Absichtserklärungen. 50 Einheiten sollen nach dem Produktionsauftakt im November noch im vergangenen Jahr übergeben worden sein.

Der eActros 600 ist bekanntlich die dritte Batterie-elektrische Lkw-Baureihe, die bei Daimler Truck in Wörth in Serie produziert wird. 2021 startete dort der Serienbau des eActros 300/400 für den Verteilerverkehr, 2022 folgte der bauähnliche eEconic für den Kommunaleinsatz. Aber erst für die Herstellung des neuen strombetriebenen Fernverkehrs-Lkw hat der Hersteller in größerem Stil in ihre Linienfertigung eingegriffen, wie electrive bei einer Werksführung einsehen konnte. Denn: Der eActros 600 wird flexibel auf einem Band mit Verbrennern gebaut und ist damit der erste elektrische Lkw aus Wörth, dessen kompletter Aufbau in einer Produktionshalle stattfindet. Die beiden kleineren Elektro-Baureihen mit bis zu 27 Tonnen werden weiterhin zum Einbau der E-Komponenten in eine andere Halle gebracht.

Kurz zum 600er selbst: Seine Weltpremiere feierte das Fahrzeug im Oktober 2023. Den Namen hat es seiner Batteriekapazität von über 600 Kilowattstunden zu verdanken. Ferner beherbergt der XXL-Stromer eine neue E-Antriebsachse aus eigener Entwicklung mit 400 kW Dauer- und bis zu 600 kW Spitzenleistung und eine sogenannte Frontbox, die im ehemaligen Motorraum Steuergeräte, Hochvolt-Komponenten und den elektrischen Luftpresser bündelt. Die Reichweite des elektrischen Hoffnungsträgers: 500 Kilometer. Geladen werden kann der eActros 600 per CCS mit bis zu 400 kW, auch Megawattladen soll der E-Lkw später beherrschen, sobald die MCS-Norm fertig ausgearbeitet ist.

Karin Rådström, Vorsitzende des Vorstands der Daimler Truck Holding AG, kommentiert den neuen Amazon-Auftrag wie folgt: „Es freut uns sehr, dass sich Amazon als ein Vorreiter der Transformation hin zu alternativen Antrieben für den eActros 600 – der neue Standard für nachhaltigen Transport – entschieden hat.“



Laut Andreas Marschner, Vice President of Worldwide Operations Sustainability bei Amazon, „unterstreicht die Bestellung von mehr als 200 eActros 600 unser

Engagement, eine führende Rolle bei der Elektrifizierung unseres

Transportnetzwerks in Europa einzunehmen“. Es handele sich dabei um die bislang größte Bestellung von Elektro-Lkw durch Amazon weltweit und sei ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Erfüllung der eigenen Climate Pledge, bis 2040 in allen Geschäftsbereichen CO2-neutral zu arbeiten.

Amazon liefert auch einen neuen Stand zur Größe seiner E-Transporter-Flotte in Deutschland. Demnach ist die Anzahl von elektrischen Rivian-Lieferwagen hierzulande auf 600 Einheiten gestiegen. Das entspricht einer Verdopplung der Zahlen aus dem frühen vergangenen Jahr. Zum Vergleich: In den USA ist die E-Transporter-Flotte inzwischen auf 20.000 Rivian-Einheiten angewachsen. Weltweit gibt Amazon den Einsatz von zurzeit „24.000 Elektrofahrzeugen“ an.

In Deutschland werden für den Betrieb der gut 600 E-Transporter von Rivian, E-Fahrzeuge anderer Marken (darunter auch E-Cargoräder) und die wachsende E-Lkw-Flotte zurzeit etliche Ladestationen gebaut. Für ganz Europa ist von „Hunderten neuen Schnellladern mit bis zu 360 kW“ die Rede, damit die Lkw künftig „in etwas mehr als einer Stunde von 20 auf 80 % aufgeladen werden können“, wie der E-Commerce-Gigant schreibt. Ferner gibt Amazon an, mittlerweile in Deutschlands fünf größten Städten – Berlin, Hamburg, München, Köln und Frankfurt – Mikromobilitäts-Zentren errichtet zu haben, aus denen Amazons Lieferpartner mit elektrischen Lastenfahrrädern emissionsfrei ausliefern.

Was die weiteren Ambitionen angeht, will Amazon „in den kommenden Jahren europaweit über 1 Milliarde Euro in die Elektrifizierung und Dekarbonisierung seines Transportnetzwerks pumpen, davon mehr als 400 Millionen

Euro in Deutschland“. Dies Zahlen nannte der Konzern bereits 2022 im Zuge eines Fünfjahres-Investitionsplans.



Die Zahl der E-Lkw in Europa soll im Zuge der Investitionsoffensive von zurzeit 38 auf über 1.500 Einheiten steigen, darunter mehr als 500 in Deutschland. Ein Zieldatum nennt der Konzern dabei nicht. Bei den Transportern strebt Amazon in Europa den Aufbau einer 10.000 E-Lieferwagen-starken Flotte an – ebenfalls ohne konkreten Zeithorizont. Früheren Angaben aus dem Jahr 2022 zufolge sollte diese Marke eigentlich 2025 erreicht werden.

Speziell mit Blick auf Großbritannien kündigt Amazon übrigens neben der Beschaffung der 140 neuen elektrischen Mercedes-Benz Lkw eActros 600 auch die Integration von acht neuen Volvo FM Electric an, die in den nächsten 18 Monaten zum Transportnetz von Amazon hinzustoßen sollen. Volvo war bei E-Lkw bisher schon häufiger erste Wahl von Amazon. Etwa bei einer Bestellung über 50 Einheiten in Südkalifornien, aber auch mit Blick auf Deutschland: Im Jahr 2022 gab Volvo eine Bestellung über 20 E-Lkw des Typs FH Electric bekannt.



