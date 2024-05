Amazon setzt in Südkalifornien knapp 50 E-Lkw von Volvo ein

Die neuen elektrischen Volvo-Lkw werden in Kalifornien nach Angaben von Amazon zusammen voraussichtlich mehr als eine Million Meilen pro Jahr zurücklegen. Das entspricht rund 1,6 Millionen Kilometern. Erstmals werden E-Lkw für Amazon dabei in Häfen aktiv: „Unsere allerersten Elektro-Lkw in der Seefracht, auch bekannt als Drayage Trucks, haben in den Häfen von Los Angeles und Long Beach den Betrieb aufgenommen“, teilt Amazon mit. Ein Dutzend werde bis Ende des Jahres erwartet. Die elektrischen Trucks transportieren dort Container von den Häfen zu einer Amazon-Niederlassung in Santa Fe Springs, wo die Artikel für die nächste Etappe ihrer Reise – die „mittlere Meile“ – vorbereitet werden.

Bekannt ist uns vor allem der Begriff „letzte“ Meile für die letzte Etappe der Logistikkette von stadtnahen Depots zu Haustüren oder Abholstationen. Hier setzt Amazon bereits zum Teil E-Lieferwagen ein. 2022 kam etwa der auf die Amazon-Bedürfnisse maßgeschneiderte E-Lieferwagen EDV von Rivian heraus. Inzwischen seien mehr als 13.500 im ganzen Land ausgerollt, heißt es.

Als „erste Meile“ der Logistikkette wird bei Amazon dagegen der Transport der Waren vom Herstellungsort durch den Zoll, über die Ozeane, in die Häfen und dann in ein erstes Abwicklungslager bezeichnet. Von dort aus geht es häufig per Truck auf die „mittlere Meile“ zu weiteren Sortierzentren bis zu den stadtnahen Depots, wo die Pakete für ihre letzte Etappe in die Lieferwagen verladen werden. Zur Stromversorgung der neuen E-Lkw-Flotte hat Amazon rund 45 DC-Schnellladegeräte an elf Standorten installiert.

Bild: Amazon Bild: Amazon Bild: Amazon Bild: Amazon Bild: Amazon Bild: Amazon

Bei den Volvo VNR Electric handelt es sich um E-Lkw der US-Fahrzeugklasse 8 – also typische Schwerlastkraftwagen. Das Modell soll auf eine Reichweite von bis zu 275 Meilen (fast 443 Kilometer) kommen und an 250-kW-Ladestationen in eineinhalb Stunden bis zu 80 Prozent der Batterie aufladen können. Vorgestellt hatte der Hersteller das Modell Anfang 2022. Erst gestern hatten wir vermeldet, dass auch das US-Transportunternehmen 4 Gen Logistics in Südkalifornien jetzt 41 Elektro-Lkw desselben Typs einsetzt.

Amazon will einer Selbstverpfichtung gemäß ab 2040 keine CO2-Emissionen mehr verursachen. Seit 2019 testet das Unternehmen nach eigenen Angaben dafür auch Elektro-Zugmaschinen. „Wir sind stolz darauf, in Kalifornien unsere bisher größte Flotte von elektrischen Schwerlastfahrzeugen in Betrieb zu nehmen“, sagt Udit Madan, Vice President of Worldwide Amazon Operations.

„Der Schwerlastverkehr ist ein besonders schwer zu dekarbonisierender Bereich, weshalb wir uns umso mehr freuen, diese Fahrzeuge heute auf die Straße zu bringen. Wir werden die Erkenntnisse aus dem Einsatz dieser Fahrzeuge nutzen, um weiterhin Lösungen zur Reduzierung der Emissionen in unserem Transportnetzwerk zu finden und in diese zu investieren und um die Nachhaltigkeit in der Lkw-Branche im Allgemeinen zu verbessern.“



