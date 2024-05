US-Spedition 4 Gen Logistics treibt nachhaltigen Warenverkehr voran

Das familiengeführte Transportunternehmen aus Südkalifornien hatte bereits 2022 im Rahmen des Volvo LIGHTS-Projekts einen Volvo VNR Electric im Einsatz und entsprechende Erfahrungen mit dem E-Lkw gesammelt. Die im selben Jahr bestellten 41 Fahrzeuge wurden inzwischen ausgeliefert und transportieren nun Fracht im Süden Kaliforniens, etwa zwischen dem Hafen von Long Beach und Distributionslagern in der Region.

„Wir haben mit unserem ersten Volvo VNR Electric, der 2022 in Betrieb genommen wurde, mehr als 15.000 Meilen (ca. 24.140 km, Anm. d. Red.) zurückgelegt. Die Rückmeldungen der Fahrer waren äußerst positiv und spielten eine entscheidende Rolle bei unserer Entscheidung, in weitere Volvo VNR Electric zu investieren, um unser Ziel zu unterstützen, bis 2025 eine zu 100 % abgasfreie Flotte zu betreiben“, erklärt David Duncan, der Eigentümer von 4 Gen Logistics.

Bei zwei Fahrerschichten pro Tag legt die E-Lkw-Flotte von 4 Gen Logistics bis zu 240 Meilen (ca. 386 km) pro Schicht zurück. Die Konfiguration des Volvo VNR Electric mit sechs Batterien hat eine Reichweite von bis zu 275 Meilen (ca. 443 km) und erreicht eine 80-prozentige Ladung in etwa 90 Minuten.

Um seine Batterie-elektrische Schwerlastflotte zu laden, baut 4 Gen Logistics auf seinem Grundstück im Hafen von Long Beach die entsprechende Ladeinfrastruktur auf. Nach der Fertigstellung und Inbetriebnahme wird der Standort 60 350-kW-Ladestationen umfassen. Zudem installiert 4 Gen Logistics an seinem Standort in Rialto im kalifornischen San Bernardino County 30 weitere 350-kW-Ladestationen.

Zur Finanzierung seiner E-Flotte setzte 4 Gen Logistics auf Volvo Financial Services. „Die Kostenbarrieren für Flotten, die Batterie-elektrische Fahrzeuge einsetzen, sind ein großes Problem, ebenso wie die unterstützende Infrastruktur, die erforderlich ist, um diese Fahrzeuge effektiv in den täglichen Betrieb zu integrieren“, erklärt James Barker, Territory Finance Manager für Elektromobilität bei Volvo Financial Services. „Durch die Bereitstellung von Ressourcen und Unterstützung erleichtern Volvo Trucks North America und Volvo Financial Services Unternehmen wie 4 Gen Logistics den Umstieg auf Elektromobilität.“

Darüber hinaus erhielt 4 Gen Logistics finanzielle Unterstützung aus Kaliforniens Förderprogramm „Hybrid and Zero-Emission Truck and Bus Voucher Incentive Project“ (HVIP) sowie dem „Mobile Source Air Pollution Reduction Review Committee“ (MSRC).

