Amazon betreibt in den USA nun 20.000 E-Lieferwagen von Rivian

Amazon und Rivian haben im Jahr 2019 eine Vereinbarung getroffen, wonach Rivian 100.000 Einheiten seines elektrischen Lieferwagens an Amazon liefern wird. Die ersten Fahrzeuge wurden 2022 in den USA ausgeliefert. Bis zum Ende des Jahrzehnts sollen alle 100.000 E-Lieferwagen auf die Straße kommen.

Dank der wachsenden Zahl seiner Elektro-Flotte in den USA hat Amazon nach eigenen Angaben dort bereits eine Milliarde Pakete mit elektrischen Lieferfahrzeugen ausgeliefert. Im Juli 2024 gab Amazon an, schon 15.000 Rivian-Fahrzeuge in seiner Flotte zu betreiben, somit der Rivian-Fuhrpark in nur fünf Monaten um 5.000 Einheiten gewachsen. Ob es in diesem Tempo weitergeht, muss sich jedoch noch zeigen: Vor einigen Monaten war Rivian zwischenzeitlich gezwungen, die Produktion von Elektrofahrzeugen für Amazon aufgrund fehlender Teile auf Eis zu legen.

Zusätzlich zu den Rivian-Fahrzeugen hat Amazon nach eigenen Angaben weltweit 15 weitere Elektromodelle in seiner Flotte, darunter E-Lieferwagen, E-Lastenräder und E-Rikschas. So unterzeichnete Amazon Indien im August einen Vertrag mit dem Elektromobilitätsanbieter Gentari, der seinen Subunternehmern Zugang zu E-Fahrzeugen verschafft. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf elektrischen Dreirädern für die Auslieferung auf der letzten Meile. Amazon hat auch Hunderte elektrische Lieferwagen von Rivian nach Deutschland gebracht, wie im Juli 2023 berichtet.

Aber zurück in die USA: Amazon braucht Tausende von Ladestationen, um diese riesige Flotte von Elektrofahrzeugen zu betreiben. Infolgedessen ist Amazon zum größten privaten Betreiber von Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in den USA geworden, wie Bloomberg im Frühjahr 2024 berichtete. Mittlerweile hat Amazon 24.000 Ladepunkte in 150 Logistikzentren in den USA installiert.

Amazon ist nach wie vor einer der Hauptinvestoren von Rivian und hält einen Anteil von 16 Prozent an dem Unternehmen. Der elektrische Lieferwagen wurde zunächst nur für Amazon produziert. Ende 2023 beendeten die Unternehmen jedoch ihre Exklusivitätsvereinbarung, da die festen Bestellungen des Online-Händlers hinter den Erwartungen zurückblieben.

