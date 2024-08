Samsung SDI mit erstem Kunden-Feedback zu Feststoff-Batteriezellen

Samsung SDI hatte im Frühjahr bekannt gegeben, mit seinen Feststoffbatterien eine Energiedichte von 900 Wh/L erreichen und 2027 mit der Massenproduktion beginnen zu können. Beim SNE Battery Day 2024 in Korea gab das Unternehmen nun an, Muster seiner Feststoffzellen an Kunden ausgeliefert und positive Resonanz bekommen zu haben. Außerdem hieß es dort, dass Samsung die Zellen im „Super-Premium-Bereich“ einsetzen und Reichweiten von 900 bis 1.000 km anstrebe.

„Wir haben von Ende letzten Jahres bis Anfang dieses Jahres Muster an Kunden geliefert und erhalten positive Rückmeldungen“, sagte Koh Joo-young, Vizepräsident von Samsung SDI, in seinem Vortrag auf dem SNE Battery Day 2024 in Seoul.

Samsung SDI hatte zwar bereits 2023 im Forschungszentrum Suwon eine Pilotproduktion für Feststoffzellen in Betrieb genommen, aber seinerzeit noch keinen Zeitplan für die Massenfertigung genannt. Mit 2027 gibt es seit März erstmals eine konkrete Aussage dazu. Zur Batterietechnologie selbst macht Samsung bisher allerdings nur wenige Angaben. Angestrebt wird eine volumetrische Energiedichte von 900 Wattstunden pro Liter und eine um 40 Prozent höhere Energiedichte als bei den in Produktion befindlichen, prismatischen Zellen von Samsung SDI. Jedoch verschweigen die Koreaner bisher Zielwerte für die gravimetrische Energiedichte, die das Gewicht in Relation zum Energiegehalt setzt.

Klar ist aber: Eine höhere Energiedichte kann entweder zu einer höheren Reichweite führen oder zu kleineren und günstigeren Akkus bei gleicher Reichweite. Zudem sind Feststoffzellen deutlich sicherer, da der leicht entflammbare Flüssigelektrolyt fehlt.

thelec.kr (auf Koreanisch) via interestingengineering.com