Twaice stellt Simulationsmodell für Natrium-Ionen-Batterien vor

Batterie- und Autohersteller suchen immer häufiger nach Alternativen zu Lithium-Ionen-Batterien. Eine vielversprechende Ersatz-Option sind dabei Natrium-Ionen-Batterien. Im Vergleich zu Lithium-Ionen-Batterien bestehen diese aus verfügbareren, günstigeren und umweltverträglicheren Materialien. Auch könnten die Lebensdauer, Sicherheit und Leistung bei niedrigen Temperaturen je nach Auslegung besser als bei Lithium-Ionen-Batterien sein, so die Batterieexperten von Twaice.

Mit seinem neuen Simuliationsmodell will Twaice Batteriebetreibern die Möglichkeit bieten, die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit sowohl von Lithium- als auch Natrium-Ionen-Batterien zu maximieren. Zudem sollen Forscher und Ingenieure durch die Software von Twaice tiefe Einblicke in die Eigenschaften und Alterungsprozesse von Natrium-Ionen-Batterien erhalten. Twaice erhofft sich dadurch für seine Kunden ein tieferes Verständnis und eine effektivere Nutzung von Natrium-Ionen-Batterien.

„Da die Nachfrage nach Batterien weiter steigt, ziehen innovative, neue Optionen wie Natrium-Ionen-Batterien die Aufmerksamkeit auf sich. Wir möchten Batteriebetreibern helfen, besser zu verstehen, wie sie diese neuen Batterien optimal einsetzen können“, erklärt Michael Baumann, CEO von Twaice. „Lithium-Ionen-Batterien sind eine bewährte Größe und wir werden unsere Simulations- und Analytik-Software weiterhin so gestalten, dass das Beste aus der Lithium-Speicherung herauszuholen ist. Gleichzeitig wollen wir die Nachfrage nach alternativen Batterietechnologien decken und damit Vorreiter bleiben. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit unseren Kunden bei der Anwendung unserer neuen Simulationsmodelle für Natrium-Ionen-Batterien.“

Das neue Simulationsmodell wird in einem Webinar am Dienstag, 20. August, um 16 Uhr näher vorgestellt. Eine Anmeldung ist hier möglich.

Twaice wurde 2018 von Stephan Rohr und Michael Baumann aus einem Forschungsprojekt an der Technischen Universität München (TUM) heraus gegründet und wagte sich in einen unreifen Markt. Heute ist Twaice ein bekannter Akteur im Bereich der Batterieanalytik mit Büros in drei Ländern, mehr als 140 Mitarbeitern, mehr als 5 GWh analysierter Batteriesysteme und einem Portfolio von über 68 Projekten mit Akteuren der Energie- und Mobilitätsbranche. 2022 konnte Twaice von Investoren 28 Millionen Euro einsammeln. Dieses Jahr schaffte es Twaice in den Amazon Sustainability Accelerator.

