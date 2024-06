Amazon fördert deutsche Batterie-Startups

Zum dritten Mal haben Startups die Chance, ihre Lösungen für mehr Nachhaltigkeit im Rahmen des Amazon Sustainability Accelerators voranzutreiben und ihre Technologie gemeinsam mit Amazon zu testen. 15 Startups aus ganz Europa wurden unter hunderten Bewerbern für das vierwöchige Förderprogramm ausgewählt – darunter zwei Startups aus Deutschland, die daran arbeiten, die Lebensdauer von Batterien zu verlängern: Twaice und Circu Li-ion.

Twaice mit Sitz in München bietet eigenen Angaben zufolge Software an, die Unternehmen wie z.B. Audi und Daimler hilft, ihre Batterien sicherer und effizienter zu nutzen. Das Startup der beiden Gründer Michael Baumann und Stephan Rohr hat eine Software entwickelt, die den Zustand der Batterien analysiert und Tipps gibt, wie man ihre Lebensdauer verlängern und gleichzeitig Kosten sparen kann. Dadurch können Kund:innen ihre Produkte länger nutzen, ihre Leistung verbessern und ihre Nachhaltigkeit erhöhen.

„Unsere Batterieanalytik-Software eröffnet eine enorme Wertschöpfung über den gesamten Lebenszyklus von Batterien für unsere Kunden und das weitere Ökosystem. Mit der Teilnahme an diesem spannenden Accelerator können wir zeigen, dass unsere auf AWS („Amazon Web Services“, Anm. d. Red.) basierende Plattform eine Kreislaufwirtschaft für Batterien ermöglicht, während wir parallel noch mehr von Amazons enormer Expertise in Sachen Skalierbarkeit lernen können“, sagt Gründer Stephan Rohr.

Circu Li-ion setzt sich hingegen dafür ein, alte Batterien zu recyceln. Die beiden Gründer Antoine Welter und Dr. Xavier Kohll bauen mit ihrem Unternehmen, das in Luxemburg und Karlsruhe sitzt, eine automatisierte Upcycling-Plattform für Batterien in Europa auf – mit Unterstützung durch Investoren. Diese Initiative macht Sinn, da der Markt für Elektroautos, die solche Batterien verwenden, bis 2030 auf einen Wert von etwa einer Milliarde Euro anwachsen wird.

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit und Partnerschaft mit Amazon im Rahmen des Amazon Sustainability Accelerator. Unser Ziel ist es, Betriebsabläufe von Unternehmen und insbesondere die Nutzung von Batterien wirklich zirkulär zu gestalten. Amazons Ziel der Elektrifizierung und Abfallvermeidung hat eine erhebliche Bedeutung für seinen Fortschritt in Richtung CO2-Neutralität – ein Weg, den wir unterstützen und mitgestalten wollen“, sagt Rebecca Zhu, Growth Manager bei Circu Li-ion.

Ebenfalls im Bereich E-Auto-Batterien unterwegs ist das britische Unternehmen Breathe Batteries – ebenfalls ein Profiteur des Amazon-Programms. Die Firma ist spezialisiert auf die Steigerung der Ladegeschwindigkeit und Lebenserwartung von Batterien für Elektrofahrzeuge und Unterhaltungselektronik. Volvo Cars hat kürzlich in Breathe investiert und wird seine Batteriesoftware nutzen, um die Ladezeit seiner nächsten Generation von Elektrofahrzeugen um 30 Prozent zu verkürzen.

Die Teilnehmer des Amazon Sustainability Accelerators erhalten u.a. von Expert:innen geleitete Workshops, eine individuelle Betreuung, einen maßgeschneiderten Lehrplan sowie Zugang zu relevanten Netzwerken. In diesem Jahr haben die Teams zudem die Möglichkeit, ihre Technologien für eine Pilotierung mit Amazon zu pitchen – was ihnen die Chance auf zukünftige Partnerschaften, eine europaweite Umsetzung und eine Investition von jeweils bis zu 1,8 Millionen Euro eröffne, wie es heißt. Neben Startups aus dem Bereich Batterie nehmen auch Startups aus den Segmenten Gebäudeenergie und Verpackung an dem Programm teil.

