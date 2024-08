Angebot von ladenetz.de wächst auf 21.700 Ladepunkte

Wie das hinter ladenetz.de stehende Unternehmen Smartlab mitteilt, haben sich seit Januar 2023 16 neue Partner dem Verbund angeschlossen. Dabei handelt es sich um Ladepunktbetreiber als allen Teilen Deutschlands, so sind inzwischen etwa auch die Ladepunkte der Stadtwerke Bad Tölz in Bayern, der Stadtwerke Haan in Nordrhein-Westfalen oder auch der swb Vertrieb Bremen GmbH im Norden des Landes an den ladenetz.de-Verbund angeschlossen.

Wie Smartlab vorrechnet, konnte so durchschnittlich mindestens ein neuer Energieversorger jeden Monat gewonnen werden. Neben den Vollmitgliedern gibt es auch regelmäßig Stadtwerke, die über andere Partner gebündelt angebunden werden. „Dies begrüßen wir sehr, da es die lokalen Verbindungen stärkt und die regionale Präsenz fördert“, so das Unternehmen.

Der Verbund ladenetz.de gehört als Marke seit über einem Jahrzehnt zur Aachener Smartlab GmbH. Das Unternehmen ist als IT-Dienstleister auf Produkte und Konzepte für den Betrieb und die Abrechnung von Ladeinfrastruktur sowie die Abrechnung Ihrer Endnutzer spezialisiert. Im ladenetz.de-Verbund sind die Ladepunkte der angeschlossenen Stadtwerke gebündelt. Hinzu kommt noch das ladebusiness-Netzwerk (früher ladenetz.de Business-Partner), über das halböffentliche Ladepunkte von Unternehmen zugänglich gemacht werden können. Zusammen mit diesem Angebot und Roamingkooperationen kommen damit 330.000 Ladepunkte europaweit zusammen, auf die alle Endkunden zugreifen können.

„Unsere stetige Expansion und die steigende Anzahl von Ladepunkten verdeutlichen den ungebrochenen Trend zur Elektromobilität und unsere führende Rolle in diesem Bereich. Die kontinuierliche Erweiterung unseres Partnernetzwerks zeigt, dass wir eine zuverlässige Lösung für Energieversorger in ganz Deutschland bieten“, sagt Thomas Schümmer, Vertriebsleiter für ladenetz.de.

