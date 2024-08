Pekinger Behörden erlauben Mercedes vollautomatisierte Fahrtests

Die Genehmigung hat Mercedes‑Benz zusammen mit dem chinesischen Unternehmen WeRide erhalten. Sie geht einher mit der Testerlaubnis für automatisiertes Fahren nach SAE‑Level 4 in bestimmten Zonen Pekings. Mercedes-Benz will vor Ort konkret die Hard- und Software künftiger automatisierter Fahrsysteme für Privatfahrzeuge erproben. Bereits Ende 2023 hatte Mercedes‑Benz als einer der ersten Automobilhersteller die Zulassung zur Erprobung hochautomatisierter Level-3-Fahrsysteme in der chinesischen Hauptstadt erhalten.

Kurz zur Einordnung: SAE‑Level 4 steht für vollautomatisiertes Fahren und beschreibt den zweithöchsten Automatisierungsgrad: In definierten Szenarien und Umgebungen muss das Fahrzeug gemäß dieser Klassifizierung Fahraufgaben erledigen können, ohne dass die Fahrerin oder der Fahrer zur Übernahme bereit sein muss.

Das Projekt untersucht unter anderem die Umfelderkennung mit multiplen Sensoren bei hohen Automatisierungsstufen und soll das Fahrsystem unter verschiedenen Bedingungen verifizieren. Zwei speziell ausgerüstete S-Klassen werden dabei als Testfahrzeuge für die Level‑4‑Systeme genutzt und sind mit einer speziell für das Projekt entwickelten Sensoranordnung ausgestattet, darunter LiDAR, Radarsensoren und Kameras.

„Bereits heute bieten wir über 40 Fahrassistenzsysteme an, darunter erweiterte Level‑2‑Funktionen, und sind der erste Automobilhersteller mit einem Level‑3‑System auf dem Markt“, betont Markus Schäfer, Mitglied des Vorstands der Mercedes‑Benz Group sowie Chief Technology Officer, Entwicklung und Einkauf. „Mit der Zulassung zur Erprobung von Level‑4‑Technologie im Großraum Peking macht Mercedes‑Benz einen enormen Sprung bei der Entwicklung. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse wollen wir auch für den späteren weltweiten Einsatz in Privatfahrzeugen nutzen. Wieder einmal setzen wir einen Benchmark für die Branche.”

