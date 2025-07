Geely EX5: Erstes globales Geely-Modell startet in Südosteuropa und England

Geely Auto hat kürzlich ein weiteres vollelektrisches SUV vorgestellt, das die Modellpalette in der Kompaktklasse ergänzt. Die unter dem Kürzel EX5 firmierende Baureihe wurde für den chinesischen Markt bereits im Mai 2024 vorgestellt (dort als Galaxy E5), jetzt bringt der Hersteller das Modell auch nach Europa.

Der Geely EX5 wird zunächst in sechs Märkten der Adria-Region erhältlich sein: Genauer gesagt in Serbien, Kroatien, Slowenien, Bosnien und Herzegowina, Nordmazedonien und Montenegro. Zudem möchten die Chinesen mit dem E-Auto, das unter anderem gegen den BYD Atto 3, Skoda Elroq und Kia EV3 antritt, in Griechenland Fuß fassen. Im Rahmen eines Events in Athen wurde das Fahrzeug dem dortigen Publikum vorgestellt und gleichzeitig der Markteintritt von Geely gefeiert.

Das Vereinigte Königreich ist ein weiterer Markt, den die Hauptmarke des chinesischen Konzerns mit dem EX5 erschließen möchte. Dies berichtet das britische Fachmagazin Autocar. Geely hat mit dem Modell laut eigener Aussage vor allem Flottenkunden im Visier. Im vierten Quartal dieses Jahres sollen die ersten EX5 zu den britischen Kunden rollen. Aktuell evaluiert Geely noch, ob das Auto auf die Ansprüche und Vorlieben der dortigen Kundschaft abgestimmt werden muss. Laut Autocar greift Geely dabei auf die Ingenieure seiner Premium-Marke Lotus zurück.

Zwischen der Kompakt- und Mittelklasse positioniert

Der Marktstart in Großbritannien ist ein weiteres Indiz dafür, dass das Auto bald auch zum deutschen Straßenbild dazugehören dürfte. Der EX5 ist nämlich weit mehr als nur ein weiteres E-Fahrzeug: Das SUV ist das erste globale Geely-Modell, das die EU-weite Zertifizierung erhalten hat. Diese Zulassung ist ein Meilenstein auf dem internationalen Expansionskurs des Herstellers. Da diese wichtige Hürde bereits genommen wurde, gehen wir davon aus, dass die Länder an der Adria und die nicht mehr zur EU gehörenden britischen Inseln für den EX5 nur der Anfang sind und das E-Auto über kurz oder lang auch auf anderen europäischen Märkten an den Start gehen wird.

Schauen wir auf die Technik von Geelys Hoffnungsträger: Der EX5 bietet eine Reichweite von 430 Kilometern nach WLTP. Mit einer Länge von 4,62 Metern sortiert er sich größentechnisch zwar in die Mittelklasse ein, wenn es um die Reichweite und die Preispolitik geht, konkurriert er aber eher mit diversen Kompakt-SUV. Unter der Fronthaube sitzt ein Elektromotor, der 160 kW leistet und ein Drehmoment von 320 Newtonmetern an die Vorderräder abgibt. Von Null auf Hundert spurtet das Elektro-SUV in 6,9 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit gibt Geely mit 175 km/h an.

Beim verbauten Stromspeicher kann die internationale Kundschaft zwischen 49,5 und 60 Kilowattstunden großen Lithium-Eisenphosphat-Batterien wählen. Die Reichweitenangabe gilt für die EX5-Version mit dem größeren der beiden Akkus. Das DC-Schnellladen wird mit maximal 100 kW unterstützt, womit er sich nicht gerade als ideales Langstreckenauto qualifiziert. Immerhin gibt es wohl eine recht flache Ladekurve: Der Hersteller gibt für den Ladevorgang von 10 auf 80 Prozent eine Dauer von 28 Minuten an. Für das AC-Laden ist ein 11-kW-Onboard-Charger verbaut.

Zu den Ausstattungsmerkmalen gehören unter anderem ein Panoramadach mit insgesamt elf Einstellmöglichkeiten sowie UV-Schutz, ein 15,4 Zoll großer Touchscreen und ein 10,2 Zoll messendes Digitaldisplay für den Fahrer. Angesichts der günstigen Preise scheint der EX5 viel Auto fürs Geld zu bieten. In China kostet das Modell in einer abgespeckten Basisvariante unter 15.000 Euro, während es in Australien mit 40.990 Dollar, also umgerechnet etwa 23.000 Euro zu Buche schlägt.

Aufgrund von Einfuhrzöllen, längeren Transportwegen und anderen Einschränkungen dürfte das Modell hierzulande teurer werden – die Prognosen rangieren zwischen 25.000 und 35.000 Euro. Vorausgesetzt, Geely entscheidet sich wirklich dafür, den massentauglichen EX5 auch in Deutschland anzubieten.

Geely beruft neue Europa-Chefin

Insgesamt lässt sich beobachten, dass der europäische Markt für den Autogiganten aus Hangzhou eine immer größere Rolle spielt. Geely hat kürzlich verkündet, dass die hiesigen Aktivitäten nicht mehr wie bisher vom Unternehmensgründer aus China, sondern dezentral von einer neu eingesetzten Europa-Chefin geleitet werden. Geely Auto setzt bei seinen hiesigen Aktivitäten verstärkt auf regionale Anpassung und eine konsequente Elektrifizierung. Global gesehen befindet sich der Konzern auf Erfolgskurs: Im vergangenen Jahr verkaufte das chinesische Unternehmen weltweit knapp 2,2 Millionen Autos, was im Vergleich zu 2023 einer Steigerung von 34 Prozent entspricht.

Die gleichnamige Kernmarke mag im Westen neu sein, mit den etablierten Töchtern Volvo, Polestar, Lotus und Lynk & Co. sowie dem 2024 dazugekommenen Newcomer Zeekr konnte der Autobauer in den vergangenen Jahren aber bereits wertvolle Erfahrungen auf verschiedenen europäischen Märkten sammeln. Mittlerweile hält Geely auch die Hälfte der Anteile an Smart, dem 2020 unter bekanntem Namen neu gegründeten Joint Venture mit Mercedes-Benz.

Bei der Präsentation des Geely EX5 in Serbien und Kroatien hat der chinesische Autobauer keine Kosten und Mühen gescheut. In Serbien kamen im Rahmen eines exklusiven Presse-Events rund 40 Automobiljournalisten aus vier Ländern zusammen. Sie konnten den neuen EX5 vor Ort im Rahmen von Testfahrten erleben. Ähnlich stark war die Resonanz bei der kroatischen Markteinführung, an der ebenfalls über 40 Fachjournalisten aus Kroatien und Slowenien teilnahmen.

Seit dem Markteintritt in Serbien im März 2023 hat Geely gemeinsam mit seinem regionalen Vertriebspartner SEEAG bereits mehrere Modelle erfolgreich eingeführt – darunter die beiden Verbrenner Starray und Coolray sowie nun eben den vollelektrischen EX5, der vor allem mit seinem guten Preis-Leistungs-Verhältnis und einer höheren Umweltfreundlichkeit überzeugen soll.

