Neue eMobility-Funktionen für Apps von BMW und Mini

Für jene Kunden, deren BMW noch von einem Verbrenner angetrieben wird, enthält das jüngste App-Update eine neue Funktion namens „Elektrofahrzeug-Analyse“. Im Ergebnis soll den Kunden gezeigt werden, wie gut ein vollelektrischer BMW zum eigenen Fahrprofil passt. Das geschieht nicht anhand einzelner Fahrten. „Ab einer Fahrleistung mit dem Verbrenner-Modell von mehr als 200 Fahrten und 2.000 Kilometern zeigt die Analyse anschaulich die Anzahl der Fahrten, die mit einer Ladung des gewählten Elektrofahrzeugs hätten absolviert werden können. Damit wird den zum Teil noch immer verbreiteten Bedenken zur Alltagstauglichkeit vollelektrischer Fahrzeuge begegnet“, erklärt das Unternehmen.

In der nächsten Ausbaustufe – die Apps erhalten in der Regel fünf Updates pro Jahr – soll diese Funktion der Fahrt-Analyse um eine Auswertung der Standzeiten des Autos und von Langstreckenfahrten ergänzt werden. Die App soll dann auch den Zeitbedarf und die Möglichkeiten für Ladevorgänge anzeigen. Voraussetzung ist ein Verbrenner-BMW mit dem BMW OS7 oder neuer und der Zustimmung zur Analyse der Fahrdaten – und der Kunde muss in der App ein elektrisches Modell als Vergleichsfahrzeug auswählen.

„Elektrofahrzeuge lassen sich heute schon hervorragend in den Alltag vieler Kunden integrieren – nur die meisten haben es noch nicht ausprobiert. Die ‚Elektrofahrzeug-Analyse‘ unserer App hilft unseren Kunden zu einer fundierten Einschätzung für ihre Antriebswahl zu gelangen“, sagt Dirk Wiedmann, Senior Vice President Vertriebssteuerung und -strategie, Digitalisierung

Aber auch für die bestehenden Elektro-Kunden der BMW Group gibt es neue oder verbesserte Funktionen. Dabei soll ein „konsistentes Erlebnis zwischen Fahrzeug und App bei der Routenplanung“ angeboten werden. Sprich: Navi-Einstellungen wie etwa die Meidung von Autobahnen, Fähren oder Mautstraßen können nun auch in der App festgelegt werden bzw. werden zwischen Fahrzeug und App synchronisiert. So soll die Routenplanung am Smartphone das gleiche Ergebnis bieten wie im Fahrzeug.

Zudem ermöglicht die neue „My BMW“- oder „Mini“-App mit der ladeoptimierten Routenplanung für Fahrzeuge jetzt auch das Hinzufügen individueller Ladestopps, die dann mit dem Fahrzeug synchronisiert werden. Die Apps weisen auch auf Einrichtungen in der Nähe von Ladestationen wie Restaurants, Cafés, Banken oder Supermärkte einschließlich Detailinformationen hin, so BMW.

Neu ist auch eine „Charging Wallet“. Dort können die User ihre „präferierten Ladetarife“ von verschiedenen Providern auswählen und verwalten. „Die jeweiligen Preise der gewählten Ladetarife werden dem App Nutzer je nach Verfügbarkeit bei Auswahl einer Ladestation angezeigt, um den individuell günstigsten Tarif wählen zu können“, heißt es in der Mitteilung.

bmwgroup.com