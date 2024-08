Allison Transmission stellt Elektroachse für Nutzfahrzeuge vor

Das neue Modell nennt sich eGen Power 85S und ergänzt die Serie der vollelektrischen Achsen, die Allison Transmission seit 2020 eingeführt hat. Der Antrieb verfügt über einen Elektromotor sowie ein Zweiganggetriebe und bietet eine Dauer- und eine Spitzenleistung von 225 bzw. 325 kW. Diese Leistung soll laut Hersteller für hohe Beschleunigung und Geschwindigkeit sorgen, ohne die Effizienz und Reichweite des Fahrzeugs zu beeinträchtigen.

Die eGen Power-Achsen ersetzen den konventionellen Antriebsstrang eines Fahrzeugs und sind mit rein Batterie-betriebenen Elektrofahrzeugen, Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen und Hybridanwendungen kompatibel. Die Achse ist laut Allison Transmission eine Drop-in-Lösung, die sich problemlos in bestehende Fahrzeugchassis integrieren lässt und „erhebliche Platzeinsparungen für die Batterie ermöglicht“.

Erste Abnehmer gibt es bereits: Die eGen Power 85S von Allison wurde bereits in die vollelektrische Midi-Bus-Plattform Novo Volt von Anadolu Isuzu integriert und wird auch in leichten Müll- und Verteilerfahrzeugen verbaut. Die bereits länger erhältliche Elektroachse eGen Power 100S kommt wiederum laut Allison Transmission erfolgreich in der Müllabfuhr Volterra ZSL des US-Herstellers McNeilus zum Einsatz.

Quelle: Pressemitteilung per Mail