Energie Südbayern passt Ladetarife an

Die „ESB-Ladekarte“ ist unter deutschen Elektroauto-Nutzern zuletzt beliebt gewesen, weil Energie Südbayern seinen Kunden nicht nur im Verhältnis niedrige Preise geboten hat, sondern auch keine Blockiergebühr nach einer gewissen Ladezeit erhoben wurde. Für 4,90 Euro Grundgebühr pro Monat kann derzeit noch an AC-Ladestationen für 0,38 €/kWh geladen werden und an DC-Ladepunkten für 0,48 €/kWh. Und das nicht nur an den ESB-eigenen Ladepunkten, sondern auch im Roaming.

Für Neukunden wurden die Preise bereits angepasst, ein Vertrag zu diesen Konditionen kann also nicht mehr geschlossen werden. Ab 1. Oktober 2024 ist es auch für Bestandskunden mit diesem einfachen und günstigen Tarifmodell vorbei. Ab dann greift eine neue Struktur, über die Energie Südbayern nun seine Kunden informiert hat.

Konkret werden die einheitlichen AC- und DC-Konditionen an allen Ladepunkten gleich in doppelter Hinsicht aufgebrochen. Zum einen wird zwischen der Einstufung „Ladesäulen ESB und Partnerunternehmen“ sowie „alle anderen Ladesäulen“ unterschieden. Sprich: Es gibt künftig andere Konditionen für das Roaming. Und an den über 1.000 ESB- und Partner-Ladepunkten im Versorgungsgebiet fallen unterschiedliche Kosten an, wenn tagsüber (7-20 Uhr) oder nachts (20-7 Uhr) geladen wird.

7-20 Uhr 20-7 Uhr AC – ESB 0,45 €/kWh 0,29 €/kWh DC – ESB 0,49 €/kWh 0,45 €/kWh AC – Roaming 0,49 €/kWh 0,49 €/kWh DC – Roaming 0,69 €/kWh 0,69 €/kWh AC – Blockiergebühr nach 240min 0,10 €/min – DC – Blockiergebühr nach 60min 0,10 €/min –

Tagsüber wird das Laden teurer als bisher (38 Cent AC, 48 Cent DC): An den ESB- und Partner-Säulen fallen von 7 bis 20 Uhr 0,45 €/kWh (AC) bzw. 0,49 €/kWh (DC) an. In diesem Zeitraum werden auch die ebenfalls neuen Blockiergebühren berechnet. An AC-Ladepunkten sind das 0,10 €/min nach vier Stunden Anschlusszeit und bei DC-Ladepunkten ebenfalls 0,10 €/min, hier jedoch schon nach 60 Minuten Anschlusszeit.

In der Nacht zwischen 20 und 7 Uhr wird das Laden jedoch günstiger als bisher: In diesem Zeitraum fallen an AC-Ladepunkten 0,29 €/kWh an und an DC-Stationen 0,45 €/kWh. Eine Blockiergebühr gibt es in diesem Zeitraum nicht.

Die neu eingeführte Roaming-Preisklasse ist – wenig überraschend – am teuersten. Hier werden rund um die Uhr 0,49 €/kWh für das AC-Laden oder 0,69 €/kWh für das DC-Laden berechnet. Dafür gibt es keine Unterscheidung zwischen einzelnen Anbietern. Übrigens: Auch die Grundgebühr ist ab Oktober mit 5,90 Euro einen Euro teurer als derzeit.

esb.de, x.com