Ravensburg baut E-Bus-Lader mit Landesförderung

Dieser befindet sich in der Bleicherstraße 28 in Ravensburg. Im ersten Halbjahr 2025 kommen die ersten fünf Elektrobusse; bis dahin soll die Ladeinfrastruktur fertig installiert und betriebsbereit sein, so die Stadt. Der nun verkündete Zeitplan sieht vor, dass die Tiefbauarbeiten durch die TWS Netz GmbH noch im August beginnen sollen. In der Folge können dann der Netzanschluss mit einer Leistung von einem Megawatt und die vorerst drei Ladesäulen installiert werden.

Geladen werden soll im ersten Schritt nachts, „perspektivisch auch tagsüber“, wie es in einer Mitteilung der Stadt Ravensburg heißt. Zudem soll es auf dem Betriebshof ein Lastmanagement geben, um die (parallelen) Ladevorgänge optimal zu steuern. Zur verbauten Lade-Hardware und der verwendeten Software für das Lastmanagement gibt es keine näheren Angaben.

„Der Verkehrsbetrieb hat drei Solo- und zwei Gelenkbusse bei MAN bestellt, die ebenfalls durch einen weiteren Förderantrag unterstützt werden. Sie werden auf dem Betriebshof bequem 100-prozentigen Ökostrom laden können und damit ihre Fahrgäste emissionsfrei transportieren“, sagt RVV-Geschäftsleiterin Jenny Jungnitz. Bei den RVV setze man bei der Erneuerung der Busflotte bewusst auf vollelektrische Fahrzeuge: „Das ist ein weiterer Schritt für die nachhaltige Mobilität im Schussental und den Klimaschutz.“

ravensburg.de