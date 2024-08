USA helfen Zulieferern mit 50 Mio. Dollar beim eMobility-Umbruch

Für die Förderung qualifiziert haben sich konkret die Bundesstaaten Michigan, Ohio, Indiana, Kentucky, Tennessee und Illinois. Koordiniert wird das Programm über das Office of Manufacturing and Energy Supply Chains (MESC) des US-Energieministeriums. Als Ziel der Zuschüsse nennt die Behörde, kleine und mittlere Zulieferer beim Umstieg auf E-Mobilitäts-Komponenten zu unterstützen und so dazu beizutragen, „dass gut bezahlte, gewerkschaftlich organisierte Arbeitsplätze in traditionellen Automobilgemeinden erhalten bleiben“, wie es in einer offiziellen Mitteilung heißt. Konkret kommen für die Zuschüsse Unternehmen in Frage, die sich auf den Übergang zu Elektro-, Hybrid- oder Brennstoffzellenfahrzeugen vorbereiten.

Die 50 Millionen Dollar für die Zulieferer sind dabei Teil des großen, mit zwei Milliarden Dollar dotierten Förderprogramms zur Umstellung der US-Automobilproduktion, das durch den Inflation Reduction Act finanziert wird. Die Bundesstaaten hatten seit April Zeit, sich um die Zuschüsse zu bewerben. Voraussetzung war, dass mindestens 0,5 Prozent der Beschäftigten des Bundesstaats in der Automobilbranche tätig sein müssen und die Förderberechtigung für mindestens vier Millionen Dollar gilt. Qualifiziert haben sich unter diesen Prämissen die oben genannten sechs Staaten. Die Förderung verteilt sich wie folgt:

US-Bundesstaat Förderung Michigan 18.406.420,45 $ Ohio 9.373.236,32 $ Indiana 8.770.249,81 $ Kentucky 4.876.458,57 $ Tennessee 4.513.688,68 $ Illinois 4.059.946,17 $

