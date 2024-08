Renault macht den Elektro-Kangoo günstiger

Für diesen Betrag gibt es mit sofortiger Wirkung den Kangoo E-Tech Electric in der fünfsitzigen Version. Das Basismodell – offiziell die Ausstattung Equilibre Comfort Range AC11 genannt – hat einen 11-kW-Onboard-Charger verbaut. Die Ausstattungen Equilibre Urban Range AC22 und Techno Urban Range AC22 haben jeweils einen 22-kW-Onboard-Charger für doppelt so schnelles AC-Laden.

Zudem bietet Renault den Kombivan jetzt auch in der elektrisch angetriebenen Langversion Grand Kangoo E-Tech Electric mit bis zu sieben Sitzen in drei Reihen und bis zu 3.750 Liter Ladevolumen an. Dann starten die Preise bei 40.250 Euro. Bei der Langversion ist immer der 22-kW-Charger an Bord. Ursprünglich hieß es, dass diese 2023 auf der IAA vorgestellte Version ab Anfang 2024 bestellbar sein soll – tatsächlich ist der Bestellstart erst jetzt im August erfolgt.

Modell Preis alt Preis neu Kangoo E-Tech Electric Equilibre Comfort Range AC11 39.300 Euro 35.850 Euro Kangoo E-Tech Electric Equilibre Urban Range AC22 40.800 Euro 37.350 Euro Kangoo E-Tech Electric Techno Urban Range AC22 43.500 Euro 39.950 Euro Grand Kangoo E-Tech Electric Equilibre Comfort Range AC22 – 40.250 Euro Grand Kangoo E-Tech Electric Techno Comfort Range AC22 – 42.250 Euro

Zusätzlich zu den niedrigeren Listenpreisen wurde auch die Serienausstattung erweitert. Das Multimediasystem „Easy Link“, das digitale Fahrerdisplay (sieben Zoll) und der intelligente Geschwindigkeitsassistent sind künftig ab Werk verbaut, wie Renault Deutschland mitteilt.

An der Antriebstechnik ändert sich nichts: Der Kangoo und der Grand Kangoo E-Tech Electric werden von einem 90 kW starken fremderregten Synchronmotor angetrieben. Das maximale Drehmoment liegt bei 245 Nm. Seine Energie bezieht der Elektromotor aus einer Lithium-Ionen-Batterie mit einer Kapazität von 45 kWh, womit Reichweiten von 285 Kilometern nach WLTP (Kangoo) bzw. 265 Kilometer (Grand Kangoo) möglich sind.

